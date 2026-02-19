Juventus maçının devre arasında Okan Buruk'un konuşması ortaya çıktı

Galatasaray’ın Avrupa gecesine damga vuran Juventus zaferinin perde arkası netleşiyor.

Sarı-kırmızılıların devre arasında gelen tarihi geri dönüşünün mimarının, teknik direktör Okan Buruk’un soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması olduğu öne sürüldü.

Dev maçta kırılma anı: soyunma odası

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk randevusunda Juventus’u ağırlayan Galatasaray, ilk 45 dakikayı 2-1 geride tamamlamasına rağmen ikinci yarıda sahneye çıkarak skoru 5-2’ye getirdi. Karşılaşmanın ardından kulislerde konuşulan en dikkat çekici detay ise devre arasında yaşananlar oldu.

Okan Buruk’un tarihi konuşması

Sabah’ta yer alan bilgilere göre 52 yaşındaki teknik direktör, soyunma odasında oyuncularını etrafına toplayarak şu ifadeleri kullandı: “Oyunun hakimi biziz. Şanssız goller yedik. Pes etmek, bırakmak kesinlikle yok. Arkamızda muhteşem bir taraftar gücü var. Evimizdeyiz, güç bizim elimizde. Böyle oynamaya devam edin, kazanan biz olacağız. Yıkın geçin.”

İkinci yarıda bambaşka Galatasaray

Bu konuşmanın ardından sahaya çok daha agresif ve özgüvenli çıkan sarı-kırmızılılar, hücumda tempoyu artırarak dört gol daha buldu ve Avrupa kupalarında uzun süre hatırlanacak bir geri dönüşe imza attı.

Galatasaray cephesinde bu galibiyet yalnızca skor olarak değil, takımın mental gücünü göstermesi açısından da dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Avrupa arenasında yankı uyandıran zaferin etkileri ve teknik ekibin maç planı ise önümüzdeki günlerde daha fazla detayla konuşulmaya devam edecek.