Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi! Türk futbol tarihinde rekor

Juventus adı sık sık transfer dedikodularına karışan Kenan Yıldız'ın bonservisini belirlerken bu rakam Türk futbol tarihinde rekor kırabilir.

Kenan Yıldız'ın bonservisi belli oldu

Türk futbol tarihinde rekor olabilir

Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi var

NE OLDU? Juventus'taki performansıyla birçok takımın ilgisini çeken Kenan Yıldız'ın adı sık sık transfer dedikodularına karışıyor. Milli oyuncunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor. Ancak Juventus astronomik bir teklif gelmesi durumunda Kenan Yıldız'ı bırakmayı düşünüyor.

BÜYÜK RESİM: Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus gelecek sezon kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Ancak kulübün mevcut ödemelerini yapmak ve transfere bütçe ayırmak için paraya ihtiyaç olacak. Bu durum da Kenan Yıldız'ın satışının önünü açabilir.

Haberde Juventus'un Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis belirlediği iddia edildi.

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REKOR: Kenan Yıldız, 100 milyon euro'ya transfer olması durumunda bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olacak. 19 yaşındaki milli futbolcu bu sezon 33 maçta Juventus formasını giydi. Kenan Yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.