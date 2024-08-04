Kenan Yıldız, 10 numaralı formayı devralmak için en büyük favori ve İtalya'nın en iyi yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Juve'nin Yıldız'la 2027'ye kadar sözleşmesi var ancak 2029'a kadar uzatmak istiyor.

Kulüp, milli oyuncunun kendileri için öneminin altını çizmek için onu yeni 10 numaraları yapmayı umuyor.

Karar henüz verilmedi

Ancak Il Bianconero'da yer alan bir haber, Juventus2un 10 numaralı formayı hemen ona verip vermeme konusunda henüz nihai bir karar vermediğini ortaya koydu. Juventus'un Kenan ile yaptığı yeni sözleşmeyle ilgili görüşmeler devam ediyor ve Juve bu görüşmelerden dolayı 10 numarayı Kenan'a vermeyi erteleyebilir. Juventus yönetiminden çok sayıda ismin genç oyuncunun yeteneğini kabul ettiği ancak bu karar için acele etmek istemedikleri öğrenildi.

EURO 2024'te milli takımda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan geride bıraktığımız sezonda Juventus için tüm kulvarlarda 32 resmi maça çıkarken, dört gol kaydetmişti.