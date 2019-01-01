Juventus, Julian Brandt'ı listesine aldı

Serie A ekiplerinden Juventus, Leverkusen'den Julian Brandt'ı serbest kalma bedelini ödeyip transfer etmek istiyor.

yaz transfer döneminde Julian Brandt'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

Bild'in haberine göre İtalyan ekibi sezon sonunda Alman oyuncunun sözleşmesinde bulunan 25 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek transfer edecek.

'de 4 sezondur forma giyen genç oyuncu transfer iddialarıyla ilgili sezon sonuna kadar bu söylentileri düşünmediğini ve takımına odaklandığını söyledi. 22 yaşındaki oyuncu, "Kendimi ve kariyerimi düşünüyorum fakat bunu sezon devam ederken yapamam. Şu anda Leverkusen'de forma giyiyorum ve kulübün başarısı benim için çok önemli. Eğer sadece transfer durumumla ilgilenseydim performansım da düşerdi sürekli bunu düşünemem." dedi.

Julian Brandt, Bayer Leverkusen'de bu sezon çıktığı 37 remi maçta 4 gol atıp 11 de asist yaptı.