Juventus, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonathan David için transfer görüşmelerine başladı.

Juventus sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin, sezon sonunda serbest kalacak olan Jonathan David'i transfer etmek için görüşmelere başladığı bildirildi.

Lille'de forma giyen ve sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan Kanadalı forvet, geçen sezon 47 maçta 26 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti. Napoli ve Aston Villa gibi kulüplerin de radarında olan David, özellikle Avrupa'nın üst düzey takımlarının ilgisini çekiyor.

Tuttomercatoweb'e göre, Juventus'un sportif direktörü Giuntoli, David'in temsilcileriyle temasa geçerek anlaşmanın potansiyel maliyetlerini anlamaya çalışıyor.

Lille'den serbest oyuncu olarak ayrılmasına rağmen, David'in transferi hala büyük harcamalar gerektirebilir. Geçen yaz, Lille oyuncuyu 20-25 milyon euro civarında bir ücretle satmaya hazırdı, ancak oyuncunun menajeri 5 milyon euro imza parası ve yıllık yaklaşık 6 milyon euro maaş talep etmişti.

Transfer Vlahovic'e bağlı

Bu yüksek talepler, birçok kulübün transferden vazgeçmesine yol açtı. Menajerin komisyonunun gelecek yaz daha da artabileceği ve oyuncunun serbest oyuncu statüsüyle sözleşme imzalayabileceği belirtiliyor. Ancak Juventus'un bu transferi tamamlayıp tamamlamayacağı, Dusan Vlahovic'in bu sezonki performansına bağlı olacak. Sırp forvet, Thiago Motta yönetiminde Serie A'da çıktığı ilk beş maçta iki gol kaydetti, ancak kulüple olan sözleşme yenileme görüşmeleri, 2026'da sona erecek olmasına rağmen durma noktasına gelmiş durumda.

Juventus'un önümüzdeki sezon için hücum hattını güçlendirme arayışında olduğu bir dönemde, David'in transferi kulüp için büyük bir stratejik adım olabilir. Ancak Vlahovic'in performansı ve kulüple olan geleceği, bu transferin nihai kararını belirleyecek.