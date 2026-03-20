Juventus, Jhotel'i satın aldı: işlemin rakamları

Juventus, J|hotel'i satın alarak gayrimenkul portföyünü güçlendiriyor.









BASIN BÜLTENİ

Torino, 20 Mart 2026 – Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” veya “Şirket”), bugün REAM SGR S.p.A. (J Village Fonu'nun yönetim şirketi) tarafından, J Village Fonu'na ait, Torino'da bulunan ve şu anda bağlı şirket B&W Nest S.r.l. tarafından kiralanıp işletilen J|hotel'e ev sahipliği yapan gayrimenkulün, 23 milyon Euro tutarında bir bedel karşılığında satın alınması için Juventus tarafından sunulan teklifi kabul ettiğini duyurur. Bu bedel, üçüncü taraf uzmanlar tarafından hazırlanan özel bir değerleme raporuna da dayanılarak belirlenmiştir.





Mülkiyet ile J|hotel'in işletmesinin birleştirilmesi - ki J|hotel yıllar içinde konumunda, müşterilerin beğenisinde ve genel performansında önemli bir yükseliş kaydetmiştir - belirli maliyetlerin optimize edilmesini ve gelir sinerjilerinin artırılmasını sağlayarak, Juventus'un ana faaliyet alanının yararına yeniden yatırılmak üzere değer yaratılmasına olanak tanıyacaktır.





Söz konusu işlemle Juventus, Avrupa'daki çok az sayıda kulüp gibi, faaliyetlerini yürüttüğü tüm stratejik gayrimenkullerin sahibi haline gelmiştir: Allianz Stadyumu (içinde Juventus Müzesi, Juventus Megastore ve J|medical faaliyet göstermektedir), Continassa Genel Merkezi, Juventus Continassa Antrenman Merkezi, Allianz Vinovo Antrenman Merkezi, Juventus Creator Lab ve son olarak J|hotel. Bu gayrimenkul varlıklarının toplam piyasa değeri, bugün itibariyle satın alma veya inşaat maliyetlerinin (31 Aralık 2025 itibarıyla toplam yaklaşık 220 milyon Euro) önemli ölçüde üzerindedir.





Mayıs ayının ortasına kadar tamamlanması öngörülen bu işlemin gerçekleşmesi, gayrimenkul üzerinde olağan durum tespiti çalışmalarının tamamlanmasına ve işlemle ilgili anlaşmaların sonuçlandırılmasına bağlıdır.





Juventus, bedelin ödenmesi için yeterli finansal kaynaklara sahip olsa da, Şirket, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı gelecekteki yatırımları etkilemeyen bu işlemin bir kısmını finanse etmeyi değerlendirecektir.