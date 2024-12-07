Juventus gözünü Almanya Milli Takımı'nın santrforuna dikti

West Ham formasıyla beklentilerin altında kalan Niclas Füllkrug, Juventus'un gündemine geldi.

Tuttosport'un haberine göre, Alman forvet Niclas Füllkrug'un Juventus'a transferi gündeme geldi. Bundesliga'da sergilediği etkileyici performansın ardından West Ham’a transfer olan Füllkrug, İngiltere'deki performansıyla beklentileri karşılayamadı.

Bundesliga'dan Premier Lig'e zorlu geçiş

31 yaşındaki Füllkrug, West Ham'a yaz transfer döneminde 26 milyon euro (artı 4 milyon euro bonus) karşılığında transfer olmuştu. Ancak şu ana kadar Premier Lig'de çıktığı dört maçta yalnızca bir gol kaydedebildi.

Borussia Dortmund, Werder Bremen ve Hannover formalarıyla toplamda 42 maçta 15 gol, 125 maçta 49 gol ve 80 maçta 24 gol atan Füllkrug'un West Ham'daki düşük performansı, kulüp içindeki geleceğini belirsiz hale getirdi. Oyuncunun şu anki piyasa değeri 20 milyon euro olarak tahmin ediliyor ve West Ham ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

Juventus için olası bir hedef

Juventus, forvet rotasyonunu güçlendirmek için Füllkrug’u kısa dönemli bir çözüm olarak değerlendirebilir. Arkadiusz Milik'in sakatlığı ve iyileşme süreci, İtalyan devlerini forvet arayışına yönlendirdi.

Füllkrug'un siyah beyaz formayı giyme ve altı aylık bir süreçte Serie A deneyimi yaşama fikrinden heyecan duyduğu biliniyor. Ancak Juventus, Milik’in sağlık durumunu yakından takip ediyor ve oyuncunun iyileşme sürecine göre bir karar verecek.

Yaklaşık on gün içinde Milik'in antrenmanlara döneceği öngörülüyor ve bu süreç Juventus'un transfer hamlelerinde belirleyici olacak.