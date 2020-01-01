Juventus, Gonzalo Higuain ile yolları ayırdı

Serie A takımlarından Juventus, Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübü internet sitesinden yaptığı "Her şey için teşekkürler Pipita (Higuain)" başlıklı açıklamada, 32 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Birlikte birçok savaş, pek çok belirleyici gol sevinci yaşandı. Şimdi Juventus ve Higuain'in yolları ayrılıyor. Pipita, 3. şampiyonluğunu kazandıktan sonra siyah-beyazlı formayı çıkarıyor." ifadeleri kullanıldı.

2018-2019 sezonunu kiralık olarak ve ’de geçiren Arjantinli golcü, Juventus formasıyla çıktığı 149 maçta 66 kez gol sevinci yaşadı.

Haberin devamı aşağıda

Higuain, 2016 yılında 90 milyon avro bedelle 'den Juventus'a transfer olmuş, o dönem transferi büyük yankı uyandırmıştı.

Daha fazla takım

İtalyan spor basını, Higuain’in kariyerini eski İngiliz futbolcu David Beckham’ın sahibi olduğu ’deki Miami takımında sürdüreceğini belirtti.

Basında ayrıca Juventus'un Higuain'den boşalan golcü mevkisini 'dan Uruguaylı Luis Suarez ya da 'dan da Bosna-Hersekli Edin Dzeko'yu transfer ederek dolduracağı yazıldı.