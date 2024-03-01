Juventus, Federico Chiesa ayrılığında Kenan Yıldız'a güveniyor

Federico Chiesa için gelen teklifleri değerlendiren Juventus'un planında Kenan Yıldız var.

Federico Chiesa, Juventus'a veda edebilir

Yerini Kenan Yıldız dolduracak

Juventus planı hazırladı

NE OLDU? La Gazette della Sport'un haberine göre, Juventus'un sözleşmesinin bitmesine 1.5 yıl kalan Chiesa'yı kontrat yenilememesi halinde takımdan göndermek istiyor. İtalyan ekibi, bu transferden 35-40 milyon euro kazanmayı planlarken Chiesa'nın yerini dolduracak isimler için de planını yaptı.

BÜYÜK RESİM: Juventus, Chiesa ile yollarını ayırması halinde o bölgeyi Kenan Yıldız ile dolduracak. Juventus formasıyla bu sezon 25 maçta süre alan Kenan Yıldız, 5 gol ve 1 asist kaydetti.

DAHA FAZLASI: Ayrıca Juventus bu bölgeye yapacağı hamle için dört isim belirledi. Lazio'nun deneyimli oyuncusu Felipe Anderson, Genoa'dan Albert Gudmundson, Sassuolo'dan Domenico Berrardi ve Napoli'den Giacomo Raspadroi, İtalyan ekibinin listesinde bulunuyor.

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SIRADA NE VAR? Juventus bir sonraki maçını 3 Mart'ta Napoli deplasmanında oynayacak. Ardından 10 Mart'ta Atalanta'yı konuk edecekler.