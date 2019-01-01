Juventus, Emre Can için istediği bonservisi belirledi
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Juventus'ta forma giyen Emre Can, Maurizio Sarri yönetiminde kadroya girmekte zorlanıyor.
Takımının Şampiyonlar Ligi kadrosuna da dahil edilmeyen Alman oyuncunun takım değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Corriere della Sera'nın haberine göre Juventus, Avrupa devlerinin peşinde olduğu Emre Can için 40 milyon euro istiyor.
25 yaşındaki oyuncu ile en yakından ilgilenen kulüpler Manchester United ve Bayern Münih.
Bayern, kendi altyapısından yetişen Emre Can'ı Bavyera'ya döndürmek için bir hayli istekli.
İki dev hariç, PSG ve Borussia Dortmund da Sarri'nin kadrosuna giremeyen milli oyuncu için sırada bekliyor.
Emre Can, bu sezon Torino ekibiyle 4 resmi maçta görev aldı.