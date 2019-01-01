Juventus, Emre Can için istediği bonservisi belirledi

İtalyan devi, Avrupa kulüplerinin transfer etmek için yoğun ilgi gösterdiği orta sahaya 40 milyon euro değer biçti

'ta forma giyen Emre Can, Maurizio Sarri yönetiminde kadroya girmekte zorlanıyor.

Takımının Şampiyonlar Ligi kadrosuna da dahil edilmeyen Alman oyuncunun takım değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Corriere della Sera'nın haberine göre Juventus, Avrupa devlerinin peşinde olduğu Emre Can için 40 milyon euro istiyor.

25 yaşındaki oyuncu ile en yakından ilgilenen kulüpler ve .

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Bayern, kendi altyapısından yetişen Emre Can'ı Bavyera'ya döndürmek için bir hayli istekli.

İki dev hariç, PSG ve da Sarri'nin kadrosuna giremeyen milli oyuncu için sırada bekliyor.

Emre Can, bu sezon ekibiyle 4 resmi maçta görev aldı.