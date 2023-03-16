İtalyan devi, yapacağı transfer paketiyle Arjantinli kaleciyi kadrosuna katmaya yakın...

NE OLDU? Juventus, bir sonraki transfer döneminde takımdan ayrılabilecek olan Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny'nin yerine Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i transfer etmek için can atıyor.

İtalyan ekibinin transfer listesinin en başında, Dünya Kupası'nda adını tüm dünyaya duyuran Arjantinli kaleci yer alıyor.

BÜYÜK RESİM: Tuttosport; Serie A devinin, Aston Villa Menajeri Unai Emery'nin Juventus'un oyuncusu olan McKennie'ye olan hayranlığını kullanarak bu transferi bitireceğini açıkladı.

Martinez için ciddi bir oyun oynamaya hazır olan Juventus, Martinez'i transfer edebilmek için Amerikalı orta saha oyuncusunu transfer paketine dahil edecek.

Böylece Juventus; Amerikalı oyuncusu McKennie'yi Emery'nin ekibine gönderecek ve Arjantinli kaleci Martinez'e Juventus formasını giydirecek.

VE DAHA FAZLASI: McKennie şu anda Leeds'te kiralık olarak forma giyiyor ve bu anlaşmada bir satın alma seçeneği var.

Ancak Beyazlar, şu anda Premier Lig'de kalma mücadelesi veriyor ve 24 yaşındaki oyuncu, kendisini gelecek sezon İngiltere'nin farklı bir takımında bulabilir.

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SIRADA NE VAR? Juve, Martinez'i bir numaralı hedef haline getirmiş olsa da Roma'nın da Arjantinli kaleciye ilgili olduğu söyleniyor.

Ancak Arjantinli kalecinin Roma formasını giyme ihtimali, gelecek sezon Jose Mourinho'nun takımda kalıp kalmamasına bağlı...