Juventus Dusan Vlahovic'in bonservisini belirledi

Sırp forvetin satışından elde edilecek gelirle hücum hattı yeniden şekillenecek

Juventus, Dusan Vlahovic’in bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirledi. Tuttosport'un haberine göre, İtalyan devi, Manchester United’ın forveti Rasmus Hojlund ile görüşmelere devam ederken Sırp golcünün daha düşük bir bedelle de elden çıkarılmasına sıcak bakıyor.

Vlahovic, 2026 yılında sona erecek olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmazken, Juventus yaz transfer döneminde hücum hattını yenilemeyi planlıyor.

PSG’den sezon sonuna kadar kiralanan Randal Kolo Muani’nin takımdaki geleceği de belirsizliğini koruyor. Fransız oyuncunun, 2025’te düzenlenecek Dünya Kulüpler Kupası’na kadar Allianz Stadyumu’nda kalıp kalmayacağı netleşmiş değil.

Hojlund için temaslar sürüyor

Ünlü gazeteci Matteo Moretto, Nisan ayında Juventus’un Rasmus Hojlund ile ilk temaslarını kurduğunu açıklamıştı. Tuttosport’un son haberine göre ise, görüşmeler oyuncunun temsilcileriyle halen devam ediyor.

Juventus’un Hojlund’u kadrosuna katabilmesi için Vlahovic’ten gelir elde etmesi gerekiyor. Sırp oyuncunun yaklaşık 40 milyon euroya transfer edilebileceği bildiriliyor. Ayrıca, Torino ekibi sözleşme amortismanının büyük kısmının tamamlandığını göz önünde bulundurarak bu rakamda indirime de gidebilir.

Douglas Luiz de satış listesinde

Juventus’un elden çıkarmayı düşündüğü bir diğer isim ise Douglas Luiz. Brezilyalı orta saha oyuncusunun Allianz Stadyumu’na adaptasyon süreci bekleneni vermedi. Ayrıca, son haftalarda forma şansı bulamaması da rahatsızlık yaratmış durumda.

Geçmişte Atalanta forması da giyen Rasmus Hojlund, Bergamo'daki ilk sezonunda 34 maçta 10 gol atmış ve ardından 75 milyon euro bedelle Manchester United’a transfer olmuştu. Bu sezon tüm kulvarlarda 47 maçta dokuz gol ve dört asist kaydeden Danimarkalı oyuncunun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.