Yeni sezon öncesinde güçlü bir kadro kurmaya hazırlanan Massimiliano Allegri'nin takımı dört ismin durumunu yakından takip ediyor.

Serie A'da iki sezondur şampiyon olamayan ve gelecek sezon yeni bir şampiyonluk serisi başlatmak isteyen Juventus transfer çalışmalarını sürdürüyor. Massimiliano Allegri'nin takımında listenin ilk iki sırasında ise bonservis bedeli olmayan yıldız Angel Di Maria ile Domenico Berardi yer alırken, her iki oyuncu için de girişimler bir süredir devam ediyor.

Di Maria'nın takımdaki solak sayısını yükselteceğini, kadroya deneyim ve takıma kalite katacağına inanan Juventus yönetimi yıldız ismin serbest oyuncu statüsünde olması nedeniyle kasasından büyük bir miktar çıkartmadan bu transferi noktalamayı umuyor.

Bir yıllık kontrat isteyen Di Maria, İtalyan ekibinden gelen iki senelik kontratı değerlendiriyor.

Zaniolo da listede

Di Maria'dan cevap bekleyen Juventus geçtiğimiz salı günü Sassuolo ile Berardi transferini görüşürken, Roma'dan ayrılması gündeme gelen Nicolo Zaniolo'nun durumu da yakından takip ediliyor. Bu üç ismin yanı sıra Eintracht Frankfurt'tan ayrılması beklenen Filip Kostic ile de ilgilenen Juventus, Dusan Vlahovic ile Enrico Chiesa ikilisini bu oyunculardan biriyle tamamlamak istiyor.

Öte yandan Atletico Madrid'den 35 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Alvaro Morata'nın durumu da belirsizliğini koruyor. İspanyol golcü için bu miktarı ödemek istemeyen Juventus, Morata'yı bir yıl daha kiralamayı planlıyor. Atletico Madrid'in Morata'nın kontratını 2024'e dek uzatıp, Juventus'a bir yıl daha kiralaması bekleniyor.

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