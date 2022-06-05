Dusan Vlahovic'in yanına bir golcü daha eklemek isteyen Juventus'un en önemli adayı bu sezon attığı 16 golle dikkat çeken Giovanni Simeone.

Yeni sezona güçlü bir kadroya girerek, iki yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Juventus, Cagliari'nin geçtiğimiz sezon Verona'ya kiraladığı Arjantinli golcü Giovanni Simeone'yi kadrosuna katmak istiyor.

Paul Pogba'nın transferinde son aşamaya gelen Juve'nin bu transferin noktalanmasının ardından santrfor takviyesine yoğunlaşması bekleniyor.

İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin geçtiğimiz sezon Verona formasıyla kariyerinin en iyi dönemini geçiren oğlu Giovanni'yi transfer etmek isteyen Massimiliano Allegri'nin takımının 15 milyon euro'yu gözden çıkarması gerekiyor.

Morata Atletico'ya dönecek

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Alvaro Morata'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Juventus, yıldız oyuncuyu Atletico Madrid'e geri göndermeyi planlıyor. İspanyol ekibi Morata'nın bonservisi için 35 milyon euro talep ederken, Juventus bu sezon 48 maçta 12 gol atan 30 yaşındaki oyuncu için bu denli yüksek bir bedel ödemek istemiyor.

Bu sezon Verona formasıyla çıktığı 35 Serie A karşılaşmasına 16 gol sığdıran ve beş de asist yapan 26 yaşındaki golcü, daha önce Genoa, Fiorentina ve Cagliari formalarıyla da Serie A'da çift haneli gol sayılarına ulaşmıştı.

Serie A'da attığı 66 gole rağmen Arjantin A Milli Takımı ile maça çıkamayan Giovanni'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alıp alamayacağı merakla bekleniyor.

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