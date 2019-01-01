Juventus devre arasında Merih Demiral ile yolları ayırabilir

Juventus'ta çok fazla süre alamayan Merih Demiral'in devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Bu yaz transfer döneminde devi 'a transfer olan ancak kadroda kendisine yer bulmakta zorluk çeken Merih Demiral'ın devre arasında kulüpten ayrılabileceği iddiaları yükselmeye devam ediyor.



Özellikle geniş savunma rotasyonu nedeniyle bu yıl yalnızca 90 dakika sahada kalabilen Merih Demiral için , ve 'ın devrede olduğu ve bu kulüplerin ocak ayında Juventus'un kapısını çalabilecekleri belirtiliyor.

Juventus'ta forma şansı bulmakta zorlanan bir diğer savunma oyuncusu ise Daniele Rugani. La Gazzetta dello Sport' un haberine göre Maurizio Sarri, sakat oyuncusu Giorgio Chiellini'nin iyileşmesini bekleyecek ve duruma göre ocak ayının sonunda Merih ya da Rugani ile yollar ayrılacak.

Juventus'un yaz transfer döneminde Merih için gelen 40 milyon euro'luk teklifi reddettiği iddia edilmişti.