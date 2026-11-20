Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, kulübün yaklaşan ocak transfer dönemindeki imkânlarına ilişkin gerçekçi bir değerlendirme yaptı. Bir dizi önemli sakatlığın ardından takviyeye ihtiyaç duyduklarını kabul eden yönetici, mali kısıtlamaların Juventus'un transfer piyasasındaki hareket alanını belirlemeye devam ettiğini söyledi.

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Juventus markasını futbolun ötesine taşımak

Carnevali, Torino'da Juventus'a katılmaktan büyük gurur duyduğunu dile getirerek kulübü modern futbolun öncülerinden biri olarak nitelendirdi. 66. yaş gününde konuşan CEO, Avrupa futbolunun devlerinden birinde görev almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söylerken sevincini gizleyemedi. Carnevali'ye göre Juventus'a katılmak, futbol dünyasının geri kalanı için sürekli en yüksek standardı belirleyen bir kurumun parçası olmak anlamına geliyor.

"Burada olmak gurur verici. Öncü bir kulüple karşılaştım. Juventus yıllar boyunca ileriye bakmaya, futbolun ötesinde pek çok fırsat yaratılabileceğini düşünmeye çalıştı," diye konuştu Carnevali, Tuttosport'un aktardığına göre.

Carnevali transferdeki zorlu gerçeği açıkladı

Söz daha sonra kulübün mevcut stratejisindeki çelişkiyi ortaya koyan zorlu mali tabloya geldi. Juventus'tan İtalya'da ve Avrupa'da en büyük kupalar için mücadele etmesi beklenmeye devam etse de yönetimin eli büyük ölçüde bağlı. Kulüp, bu hedeflere ulaşmak için genellikle gereken yüksek maliyetli yıldız transferlerine para harcayamıyor. Mali uzlaşma anlaşmasının etkisini açıklayan Carnevali, yönetim düzeyinde geçmişte yapılan hataların transfer hedeflerini nasıl kısıtladığını kabul etti.

"Başlıca zorluklarımızdan biri uzlaşma anlaşmasıyla ilgili. Futbolculara önemli yatırımlar yapmak istesek de bunu yapamıyoruz. Bu bir zorluk çünkü sportif başarı elde etmek için şampiyon oyunculara yatırım yapabilmeniz gerekir. Kulüp sermaye artırımı gerçekleştirdi ve bu, yıllar içinde bazı hatalar yapıldığı anlamına geliyor," dedi Carnevali.

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Ocak transfer döneminde yol haritası

Bu mali kısıtlamalara rağmen Juventus için kış transfer dönemini hareketsiz geçirmek pek mümkün görünmüyor. Son dönemdeki sakatlıklar, Luciano Spalletti'nin kadrosunu kilit bölgelerde giderek daralttı. Kenan Yildiz'in kaybı ve Manuel Locatelli ile Khephren Thuram'ın yaşadığı ciddi sakatlıklar, yönetimi kadro derinliğini yeniden değerlendirmeye yöneltti. Carnevali, mali düzenlemeleri ihlal etmeden A takım kadrosunu güçlendirecek uygun maliyetli yollar bulmak için sportif direktör Frederic Massara ve Spalletti ile yakın çalışıyor.

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CEO, kulübün iki ay sonraki olası transfer faaliyetlerinden söz ederken yerine getiremeyeceği sözler vermemeye özen gösterdi. Taraftarlarda hayal kırıklığı yaratabilecek sansasyonel vaatler yerine sıkı çalışma ve profesyonelliği vurguladı. "Kendime güveniyorum ama zaman gerekiyor. Profesyonellik ve istek konusunda garanti veriyorum, ancak özel bir şey vaat etmiyorum," dedi Carnevali.

Spalletti için öncelikli hedefler

Teknik ekip, kış dönemi için en acil ihtiyaçları şimdiden belirledi. Spalletti'ye ihtiyaç duyduğu taktik esnekliği sağlamak için yeni bir santrfor ve sol bek en büyük öncelikler olarak belirlendi. Yeni bir orta saha oyuncusu transferi de değerlendirilecek, ancak bu karar büyük ölçüde sağlık ekibinin Thuram ve Locatelli'nin iyileşme sürelerine ilişkin öngörülerine bağlı. İki oyuncunun dönüş tarihleri ertelenirse Carnevali, orta sahanın işlevini koruması için transfer piyasasında yaratıcı çözümler bulmak zorunda kalabilir.

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Kulüp, gelecek oyuncuların yanı sıra mali dengeyi sağlamak ve yeni transferlere yer açmak için kadroyu sadeleştirmeyi de değerlendiriyor. Continassa antrenman tesislerinde, takımda şu anda gereğinden fazla kanat hücumcusu bulunduğu görüşü hâkim. Bu oyuncuların ayrılışını yönetmek de transferler kadar önemli olacak. Kadroda ihtiyaç fazlası görülen oyuncuların gönderilmesi, Spalletti'nin öncelikli hedeflerini ocak ayı sonunda transfer dönemi kapanmadan kadroya katmak için gereken sınırlı mali hareket alanını sağlayabilir.