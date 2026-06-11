Juventus, Carnevali'nin transferi ne zaman resmiyet kazanacak?

Sky Sport’un haberine göre, John Elkann hızlı bir hamle yaptı ve her zaman en iyi çözüm olarak gördüğü, ilk tercihi olan Giovanni Carnevali’nin göreve hazır olduğunu kesinleştirdiğinde kulübün yönetim kadrosunda değişiklik yapmaya karar verdi. Deneyimli yöneticinin Sassuolo ile olan bağı nedeniyle, 12 yıllık mükemmel çalışmanın ardından ayrılma kararını artık neredeyse eski kulübünün sahiplerine bildirmek zaman aldı; bu süreçte Catanzaro'dan yeni teknik direktör Alberto Aquilani'nin transfer işlemlerinin de tamamlanması sağlandı.





Şimdi Carnevali, Juventus'a yeni genel müdür olarak resmen katılma fırsatını yakalayacak. Bianconeri yönetimi, kulübün hedeflerini yeniden canlandırmak için onu kilit bir figür olarak seçti. Yarın resmi açıklama yapılacak.