Juventus - AC Milan Serie A maç önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Juventus - AC Milan: Maç detayları

Serie A - Hafta 3 6 Eyl 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus ile AC Milan, 6 Eylül 2026'da TSİ 21.45'te (EST 14.45 / BST 19.45 / SAST 20.45) karşı karşıya gelecek.

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İtalyan devleri Torino'da karşı karşıya

Juventus, 2026/27 Serie A sezonunun 3. haftasında pazar gecesi Allianz Stadı'nda AC Milan'ı konuk etmek için sahasına dönüyor. Hafta sonuna üst üste galibiyetler ve arka arkaya gelen iki gol yememe serisiyle giren Juventus, sahasında bir kritik galibiyet daha alarak puan tablosunun zirvesindeki erken dönem ivmesini korumayı hedefliyor. AC Milan açısından ise batıya, Torino'ya yapılacak bu yolculuk, lig sezonundaki kusursuz başlangıçlarını geliştirmek adına çok büyük bir sınav niteliği taşıyor.

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Juventus'un ikinci yarıdaki yükselişi Parma'yı yıktı

Juventus, 29 Ağustos'taki 2. hafta maçında sahasında Parma'yı 2-0 yenerek pazar gününe geliyor. Golsüz geçen ilk bölümün ardından oyuna sonradan giren Nicolás González 62. dakikada kilidi açtı, Teun Koopmeiners ise 88. dakikada farkı perçinleyerek üç puanı getirdi. Açılış gününde Frosinone deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetle birlikte Juventus, kalesinde hiç gol görmeden 6 puanın tamamını topladı ve Gleison Bremer liderliğindeki savunma hattının altında son derece sağlam bir savunma organizasyonu sergiledi.

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Ramos, AC Milan'ın Venezia galibiyetine öncülük etti

AC Milan, 28 Ağustos'taki 2. hafta maçında San Siro'da Venezia'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından büyük bir özgüvenle Torino'ya geliyor. Forvet Gonçalo Ramos 69. dakikada açılış golünü atarken, Redouane Halhal'ın geç dakikalardaki kendi kalesine golü sonucu belirledi. İlk haftada Torino deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetle birlikte AC Milan da oynanabilecek 6 puandan 6'sını topladı ve Luka Modrić ile Gonçalo Ramos'un merkezde olduğu enerjik bir hücum düzenine güveniyor.

Allianz Stadı'nda savunma sağlamlığı ile dinamik hücum karşı karşıya

Tarihsel olarak, bu iki güçlü kulüp arasındaki mücadeleler baştan sona büyük taktik disiplin ve yüksek tempoya sahne oluyor. Juventus'un aşılması zor savunması, Milan'ın tehlikeli hücum hattı karşısında şimdiye kadarki en zorlu sınavını verecek. Scudetto yarışının başlarında zirve adaylarını ayıran farklar çok küçükken, pazar günkü vitrin mücadelesi ilk düdükten itibaren klasik bir İtalyan düellosu vaat ediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Luiz; Conceicao, Gonzalez, Boga; Kolo Muani

AC Milan: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Rabiot, Cisse; Ramos

Takım haberleri ve kadrolar

Juventus, Parma galibiyetinde sakatlanan Andrea Cambiaso'dan bu maçta yoksun olacak. Luciano Spalletti'nin bu aşamada doğrulanmış bir muhtemel ilk 11'i bulunmuyor ve daha fazla güncellemenin başlama vuruşuna yakın gelmesi bekleniyor.

Ruben Amorim, Torino deplasmanı öncesinde Milan cephesinde sakat ya da cezalı oyuncu olmadığını bildirdi. Konuk ekip için de doğrulanmış bir muhtemel ilk 11 açıklanmadı; takım haberleri mevcut oldukça güncellenecek.

Form durumu

Juventus, son beş maçının üçünü kazandı, birini kaybetti ve bu süreçte hiç beraberlik yaşamadı. Son maçında sahasında Parma'yı 2-0 mağlup etti, bir önceki Serie A karşılaşmasında da deplasmanda Frosinone'u 1-0 yendi. Bu beş maçlık süreçteki tek yenilgi, sezon öncesi hazırlık maçında Inter karşısında 2-1'lik skorla geldi. Juventus, bu beş maçlık periyotta altı gol attı ve üç gol yedi.

Milan da son beş maçının üçünü kazandı; bir yenilgi ve bir beraberlik aldı. Son sonucu Venezia karşısında alınan 2-0'lık galibiyet oldu ve bunun ardından sezon öncesinde Manchester United deplasmanında 4-2 kazandı. Bu süreçteki tek yenilgi, hazırlık maçında Chelsea karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetti. Milan, beş maçta 10 gol attı ve kalesinde beş gol gördü.

İkili rekabette kayıtlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Nisan 2026'da Serie A'da San Siro'da oynandı ve 0-0 sona erdi. Bir önceki buluşma da Ekim 2025'te yine Serie A'da Allianz Stadı'nda golsüz tamamlandı. İki ekip arasındaki son beş maçta Juventus'un bir, Milan'ın bir galibiyeti bulunurken üç karşılaşma berabere bitti; aralarındaki Serie A'daki tek net sonuç ise Ocak 2025'te Juventus'un 2-0'lık galibiyeti oldu.