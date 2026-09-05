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Juventus - AC Milan Serie A maç önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Juventus - AC Milan
Serie A
Juventus
AC Milan

Serie A'da Juventus ile AC Milan maçının kapsamlı ön izlemesi. Allianz Stadyumu'ndaki bu pazar akşamı oynanacak karşılaşma öncesinde 2. hafta sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan hikâyeleri ele alıyoruz.

Juventus - AC Milan: Maç detayları

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Serie A - Hafta 3
Allianz Stadium

Juventus ile AC Milan, 6 Eylül 2026'da TSİ 21.45'te (EST 14.45 / BST 19.45 / SAST 20.45) karşı karşıya gelecek.

Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images

İtalyan devleri Torino'da karşı karşıya

Juventus, 2026/27 Serie A sezonunun 3. haftasında pazar gecesi Allianz Stadı'nda AC Milan'ı konuk etmek için sahasına dönüyor. Hafta sonuna üst üste galibiyetler ve arka arkaya gelen iki gol yememe serisiyle giren Juventus, sahasında bir kritik galibiyet daha alarak puan tablosunun zirvesindeki erken dönem ivmesini korumayı hedefliyor. AC Milan açısından ise batıya, Torino'ya yapılacak bu yolculuk, lig sezonundaki kusursuz başlangıçlarını geliştirmek adına çok büyük bir sınav niteliği taşıyor.

Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images

Juventus'un ikinci yarıdaki yükselişi Parma'yı yıktı

Juventus, 29 Ağustos'taki 2. hafta maçında sahasında Parma'yı 2-0 yenerek pazar gününe geliyor. Golsüz geçen ilk bölümün ardından oyuna sonradan giren Nicolás González 62. dakikada kilidi açtı, Teun Koopmeiners ise 88. dakikada farkı perçinleyerek üç puanı getirdi. Açılış gününde Frosinone deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetle birlikte Juventus, kalesinde hiç gol görmeden 6 puanın tamamını topladı ve Gleison Bremer liderliğindeki savunma hattının altında son derece sağlam bir savunma organizasyonu sergiledi.

AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images

Ramos, AC Milan'ın Venezia galibiyetine öncülük etti

AC Milan, 28 Ağustos'taki 2. hafta maçında San Siro'da Venezia'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından büyük bir özgüvenle Torino'ya geliyor. Forvet Gonçalo Ramos 69. dakikada açılış golünü atarken, Redouane Halhal'ın geç dakikalardaki kendi kalesine golü sonucu belirledi. İlk haftada Torino deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetle birlikte AC Milan da oynanabilecek 6 puandan 6'sını topladı ve Luka Modrić ile Gonçalo Ramos'un merkezde olduğu enerjik bir hücum düzenine güveniyor.

Allianz Stadı'nda savunma sağlamlığı ile dinamik hücum karşı karşıya

Tarihsel olarak, bu iki güçlü kulüp arasındaki mücadeleler baştan sona büyük taktik disiplin ve yüksek tempoya sahne oluyor. Juventus'un aşılması zor savunması, Milan'ın tehlikeli hücum hattı karşısında şimdiye kadarki en zorlu sınavını verecek. Scudetto yarışının başlarında zirve adaylarını ayıran farklar çok küçükken, pazar günkü vitrin mücadelesi ilk düdükten itibaren klasik bir İtalyan düellosu vaat ediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Luiz; Conceicao, Gonzalez, Boga; Kolo Muani

AC Milan: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Rabiot, Cisse; Ramos

Takım haberleri ve kadrolar

Juventus vs AC Milan Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Juventus crest
Juventus
JUV
Diziliş
AC Milan crest
AC Milan
MIL
3-4-2-1
25G. Vicario3G. Bremer15P. Kalulu26J. Lucumi2M. Celik13J. Boga12D. Luiz31N. Gonzalez5M. Locatelli7C. Conceicao9R. Kolo Muani16M. Maignan31S. Pavlovic5K. De Winter34M. Gila2P. Estupinan12A. Rabiot80Y. Musah14L. Modric70A. Cisse21S. Chukwueze9G. Ramos
AC Milan crest
AC Milan
MIL
4-2-3-1
Juventus

İlk 11

AC Milan

Teknik direktör

  • L. Spalletti
  • R. Amorim

Juventus, Parma galibiyetinde sakatlanan Andrea Cambiaso'dan bu maçta yoksun olacak. Luciano Spalletti'nin bu aşamada doğrulanmış bir muhtemel ilk 11'i bulunmuyor ve daha fazla güncellemenin başlama vuruşuna yakın gelmesi bekleniyor.

Ruben Amorim, Torino deplasmanı öncesinde Milan cephesinde sakat ya da cezalı oyuncu olmadığını bildirdi. Konuk ekip için de doğrulanmış bir muhtemel ilk 11 açıklanmadı; takım haberleri mevcut oldukça güncellenecek.

Form durumu

JUV

JUV - Form

CHE
K0-1
INT
K1-2
PAL
K2-0
FRC
K0-1
PAR
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5
MIL

MIL - Form

INT
B1-1
CHE
K3-0
MUN
K2-4
TOR
K1-2
VEN
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Juventus, son beş maçının üçünü kazandı, birini kaybetti ve bu süreçte hiç beraberlik yaşamadı. Son maçında sahasında Parma'yı 2-0 mağlup etti, bir önceki Serie A karşılaşmasında da deplasmanda Frosinone'u 1-0 yendi. Bu beş maçlık süreçteki tek yenilgi, sezon öncesi hazırlık maçında Inter karşısında 2-1'lik skorla geldi. Juventus, bu beş maçlık periyotta altı gol attı ve üç gol yedi.

Milan da son beş maçının üçünü kazandı; bir yenilgi ve bir beraberlik aldı. Son sonucu Venezia karşısında alınan 2-0'lık galibiyet oldu ve bunun ardından sezon öncesinde Manchester United deplasmanında 4-2 kazandı. Bu süreçteki tek yenilgi, hazırlık maçında Chelsea karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetti. Milan, beş maçta 10 gol attı ve kalesinde beş gol gördü.

İkili rekabette kayıtlar

Kafa Kafaya

JuventusÇizimAC Milan
1
3
1
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
0
Juventus badge
Juventus
JUV
0
MS
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
AC Milan badge
AC Milan
MIL
0
MS
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
AC Milan badge
AC Milan
MIL
0
MS
Süper Kupa
Juventus badge
Juventus
JUV
1
AC Milan badge
AC Milan
MIL
2
MS
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
0
Juventus badge
Juventus
JUV
0
MS
3Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Nisan 2026'da Serie A'da San Siro'da oynandı ve 0-0 sona erdi. Bir önceki buluşma da Ekim 2025'te yine Serie A'da Allianz Stadı'nda golsüz tamamlandı. İki ekip arasındaki son beş maçta Juventus'un bir, Milan'ın bir galibiyeti bulunurken üç karşılaşma berabere bitti; aralarındaki Serie A'daki tek net sonuç ise Ocak 2025'te Juventus'un 2-0'lık galibiyeti oldu.

Puan durumu

#
PKBKFA+/-PuanForm
1
InterInterINT
330083+59
K
K
K
2
AtalantaAtalantaATA
330041+39
K
K
K
3
ComoComoCOM
321073+47
K
K
B
4
RomaRomaROM
320181+76
K
K
K
5
AC MilanAC MilanMIL
220041+36
K
K
6
JuventusJuventusJUV
220030+36
K
K
7
LazioLazioLAZ
220020+26
K
K
8
UdineseUdineseUDI
211043+14
K
B
9
SassuoloSassuoloSAS
21013303
K
K
10
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
K
K
11
SSC NapoliSSC NapoliNAP
31025503
K
K
K
12
CagliariCagliariCGL
21011103
K
K
13
LecceLecceLEC
210124-23
K
K
14
TorinoTorinoTOR
310245-13
K
K
K
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
K
K
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
K
K
17
MonzaMonzaMON
200237-40
K
K
18
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
K
K
19
GenoaGenoaGEN
300317-60
K
K
K
20
FiorentinaFiorentinaFIO
300319-80
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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