Ex-Florenz-Boss verrät: Juve-Neuzugang Dusan Vlahovic stand vor BVB-Wechsel

Juventus-Neuzugang Dusan Vlahovic stand 2018 kurz vor einem Wechsel zum BVB. Das verriet Pantaleo Corvino, ehemaliger Geschäftsführer der AC Florenz und damit des Ex-Klubs des Serben. Der 72-Jährige holte den heute 22-Jährigen in besagtem Jahr von Partizan Belgrad zur Fiorentina.

"Er stand damals kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Auch Arsenal, Juventus und Atalanta wollten ihn", sagte Corvino, heute Technischer Direktor bei US Lecce, der Gazzetta dello Sport: "Als ich ihn kaufte, sah ich das Potenzial in ihm, ein großartiger Spieler zu werden."

𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗔𝗻𝗱 𝗡𝗢𝗪, #𝗗𝗩𝟳! 🔥✅



👕 Buy your Dušan Vlahović 7 shirt NOW! ➡️ https://t.co/rDNVoznIB1 — JuventusFC (@juventusfcen) January 28, 2022

Vlahovic wechselte für 70 Millionen zu Juventus

Ein paar Jahre später bekam ihn Juventus dann: Vlahovic, der in den vergangenen 58 Ligaspielen 38 Treffer erzielte, war am Freitag für 70 Millionen Euro nach Turin gewechselt. Dazu können sich für die Viola bis zu zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen gesellen. Zehn Millionen Euro fließen zudem als Komission an die Berater Vlahovics.

In Turin kassiert Vlahovic künftig sieben Millionen Euro netto pro Jahr. Sein Vertrag in Florenz lief noch bis 2023.

Der Angreifer zählte zu den begehrtesten jungen Spielern Europas. Neben Juve war vor allem Arsenal an ihm interessiert.

Der BVB galt ebenfalls erneut als möglicher Abnehmer, auch Gerüchte um den FC Bayern machten zwischenzeitlich die Runde.