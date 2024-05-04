Serie A devi Juventus'un Türk futbolcusu Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi.

Bu sezon Serie A devi Juventus'ta oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız hakkındaki kötü haberi, hocaıs Massimiliano Allegri bizzat açıkladı.

Ne söylendi?

Massimiliano Allegri, sakatlığını atlatan Timothy Weah'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlama ihtimali olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Yarın, kas zorlanmasını atlatamayan Alex Sandro ve mide iltihabı olan ve bugün antrenmana çıkmayan Kenan Yıldız kadroda olmayacak ve Roma'ya karşı forma giyemeyecekler."

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Kenan bu sezon ne yaptı?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım kadrosunda yer alması beklenen genç oyuncu, bu sezon Juventus'ta geçmişe göre daha fazla forma şansı buldu.

Serie A devinde 28 maçta forma giyen 19 yaşındaki oyuncu beş kez gol sevinci yaşarken takımına 2 asistlik katkı sundu.