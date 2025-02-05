Üçüncü lig takımından Juventus'a 103 milyon euro!

Juventus, son iki transfer döneminde akademisinden yetişen oyuncuların satışından toplam 103 milyon euro gelir elde etti.

İtalyan devi Juventus, genç oyuncularını değerlendirerek büyük bir gelir elde etmeye devam ediyor. Son olarak Nicolò Fagioli'nin Fiorentina'ya transferiyle birlikte, kulüp akademisinden yetişen futbolcuların satışından toplamda 103 milyon euro kazandı.

Juventus, akademiden büyük gelir sağladı

Gazzetta'nın haberine göre, Juventus'un Next Gen programından yetişen oyuncuların satışı, son iki transfer döneminde (yaz 2024 ve ocak 2025) kulübe ciddi bir ekonomik katkı sağladı.

Fagioli, transfer döneminin son gününde Fiorentina'ya kiralık olarak katıldı. İtalyan oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyeceği ve 2.5 milyon euro karşılığında transfer edildiği belirtilirken, Fiorentina'nın 13.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuna ek olarak 3 milyon euro bonus ödeyeceği bildirildi.

Next Gen oyuncularının Juventus'a kazandırdığı paralar

Juventus'un son yıllarda akademisinden yetişen oyuncuları satışa çıkararak gelir elde etme stratejisi meyvelerini verdi. Son iki transfer döneminde kulüp, bu oyuncuların satışından toplam 103 milyon euro kazandı.

Matias Soulé'nin Roma'ya 25.6 milyon euro karşılığında transferi

Dean Huijsen’in Bournemouth’a 15.2 milyon euro + bonuslar ve sonraki satıştan pay karşılığında transferi

Enzo Barrenechea ve Samuel Iling Junior'un Aston Villa'ya toplam 22 milyon euroya transferi

Bunlara ek olarak, Kaio Jorge, Koni De Winter ve Hans Nicolussi Caviglia da sezon başında Juventus'tan ayrılan Next Gen oyuncuları arasında yer aldı.

Juventus'un Next Gen stratejisi

Juventus, Serie A'da bir ilke imza atarak genç oyuncuların gelişimini hızlandırmak amacıyla 2018 yılında Juventus NextGen takımını kurdu. Bu takım, Serie C’de mücadele ederek genç oyuncuların Primavera yerine profesyonel bir ligde oynamasına olanak tanıyor. Bu sayede, oyuncuların Juventus’un A takımına daha hazır hale gelmesi hedefleniyor.

Juventus’un Next Gen akademi sisteminden gelen oyuncuların kulübe hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli katkı sağladığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.