Juventus, Kenneth Taylor'ı kadrosuna katma ihtimallerini araştırıyor. Ancak bu zor bir görev, çünkü İtalyan gazetesi La Repubblica'ya göre Lazio, Hollandalı orta saha için en az 50 milyon euro istiyor.

Juventus yetkilileri, olası bir transferi görüşmek için bu hafta Taylor'ın menajerlik ekibiyle bir araya geldi. Orta sahanın gelişinin son derece zorlu bir operasyon olduğu kısa sürede netleşti.

Lazio, 50 milyon euroluk bir bedelle Taylor'dan ciddi bir kâr elde edebilir. Hollandalı oyuncu geçen sezon Ajax'tan 15 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Bu durumun, Teun Koopmeiners'in durumuyla ilgisi olabilir. Douglas Luiz'in dönüşünün de etkisiyle Juventus'taki yeri tehlikeye girmiş durumda. Aston Villa ve Nottingham Forest gelişmeleri ilgiyle takip ediyor.

Taylor'ın Lazio ile 2029/30 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt'a göre eski Ajaxlı oyuncunun güncel piyasa değeri şu anda 25 milyon euro; bu rakam, Roma ekibinin görmek istediği bedelin yarısı.

Orta saha oyuncusu, perşembe günü teknik direktör Gennaro Gattuso'nun kendisini antrenmandan göndermesiyle gündeme gelmişti. Kısa süre sonra iki ismin bir görüşme yaptığı ve aralarındaki sorunun çözüldüğü ortaya çıktı.