Ekonomik açıdan zor günler geçiren Juventus rekor bir zarar açıkladı

Başkan Andrea Agnelli'nin istifasıyla sarsılan Juventus'un hissedarları Haziran 2022'de 239.2 milyon euro zararla sona eren mali tabloyu onayladı.

Bir Serie A kulübü tarafından şu ana kadar açıklanan en yüksek ikinci zarar olan bu tablo, Salı sabahı Allianz Stadyumu'nda yapılan bir toplantının ardından hissedarlar tarafından resmen onandı.

28 Kasım 2022'de Pavel Nedved ve Maurizio Arrivabene de dahil olmak üzere tüm yönetim kurulunun istifasıyla adeta depremi yaşayan Juventus'ta eski başkan Andrea Agnelli son kez hissedarlar toplantısına başkanlık etti.

Agnelli'den veda konuşması

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Agnelli, aldığı kararı duygusal açıdan oldukça zor olarak nitelendirdi.

Juventus 2 Aralık'ta borsa piyasasındaki faaliyetleri denetlemekle görevli olan İtalyan kurumu CONSOB'un istediği rapor doğrultusunda revize edilmiş konsolide bir mali tablo yayımlamıştı.

Kulübün çoğunluk hissesine sahip olan Exor adlı holdingin 18 Ocak'ta göreve başlayacak olan yeni yönetim kurulunu belirlediği kaydedilirken, yeniden yapılanma sürecine girecek olan Juventus'un atacağı adımlar merakla bekleniyor.