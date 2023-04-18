Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Leeds'in rekor transferi Georginio Rutter'e 'zavallı' diyerek oyuncuya sempatisini dile getirdi.

Liverpool, Leeds'i deplasmanda 6-1 yendi

Klopp'un öğrencileri uzatmalarda bile pes etmedi

Leeds kendi sahasında çok kötü sonuçlar alıyor

NE OLDU? Leeds United'ın ocak transfer döneminden 35 milyon sterlin ödediği Rutter, Liverpool karşısında 24 dakika forma giydi. Liverpool, karşılaşmada adeta gol şov yaparken Klopp'un öğrencileri uzatma anlarında bile rakibi prese boğdu. Liverpool Menajeri de bu konuya dikkat çekerek Rutter'in son dakikalardaki çaresizliğine vurgu yaptı.

NE SÖYLENDİ? Klopp, son dakikalarda hoşuna giden durumu anlatırken şunları söyledi: "Maçtan en fazla keyif aldığım an, 92. dakikaydı. Sanırım zaten beş ya da altı gol atmıştık. Topu kaybettik ve dört oyuncumuz o anda zavallı Leeds oyuncusunu (Rutter) kovaladı. Bence tüm oyunun temeli bu. Çünkü bu anlayış, bize istikrar sağladı. Karşı pres açısından bakıldığında, kesinlikle bu sezon oynadığımız en iyi maçtı. Karşı pres ile en az üç gol attık."

BÜYÜK RESİM: Rutter, 92. dakikada topu alırken dört Liverpool oyuncusu tarafından baskılandı ve pozisyonun sonunda Darwin Nunez, topu ağlara gönderdi.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

(C)Getty Images

Getty

Getty/ GOAL

SIRADA NE VAR? Mohamed Salah, Diogo Jota, Cody Gakpo ve Nunez ağları havalandırırken Liverpool, Leeds'e karşı kontrolü maç boyunca elinde tuttu. Kırmızılar, önümüzdeki hafta sonu Premier Lig'de Nottingham Forest'ı konuk edecek.