Jürgen Klopp, Manchester United'ı yıktıkları maçta bir Liverpool taraftarına bağırdı

Jürgen Klopp, Manchester United'ı 7-0 mağlup ettikleri mçta Andrew Robertson'a doğru koşan bir Liverpool taraftarına bağırdı.

Bir taraftar yedinci golden sonra sahaya indi

Robertson'a doğru koştu ve kaydı

Klopp taraftara bağırdı

NE OLDU? Liverpool, Anfield'da oynadıkları Manchester United maçından 7-0'lık bir galibiyet çıkardı. Roberto Firmino'nun 88. dakikada kaydettiği 7. golün ardından bir Liverpool taraftarı sahaya indi. Koşarak Andrew Robertson'a doğru giden taraftar, kaydı ve oyuncuyu devirdi.

BÜYÜK RESİM: Liverpool menajeri Jürgen Klopp, neredeyse oyuncularından birini sakatlayacağı için sahaya inen taraftara bağırdı.

DAHA FAZLASI: Klopp, Premier Lig'de Manchester United'a karşı şimdiye kadarki en farklı galibiyetini aldı. Mohamed Salah, Kırmızılar ile Premier Lig'de 129 gole ulaşarak kulübün efsane ismi Robbie Fowler'ı geride bıraktı ve Liverpool tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR? Kırmızılar, bir sonraki maçlarını Cumartesi günü Premier Lig'de Bournemouth'a karşı oynayacaklar.