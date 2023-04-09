Jürgen Klopp, Liverpool'un bu sezon yaşadığı düşüşün sorumlusunu açıkladı

Liverpool, 2022/23 sezonunu hayal kırıklığıyla geçirirken Jürgen Klopp, "Bu saçmalıktan yüzde 100 sorumluyum" dedi.

Liverpool performansında istikrarı yakalayamadı

Klopp tüm sorumluluğu üstleniyor

Avrupa kupalarına gitme çabaları devam ediyor

NE OLDU? Liverpool geçen sezon FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nı kazanırken Premier Lig'de Manchester City ile şampiyonluk yarışı verdi. Ancak bu sezon büyük bir düşüş yaşadılar ve şu anda lig tablosunun 8. sırasında yer alıyorlar. Jürgen Klopp tüm sorumluluğu üstlendi.

NE SÖYLENDİ? Sky Sports'a konuşan Klopp şunları söyledi: "Taraftarlarımız için üzgünüm, istediğimiz gibi bir sezon olmadı. Bu saçmalıktan yüzde 100 sorumluyum."

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SIRADA NE VAR? Liverpool, 9 Nisan'da Premier Lig'de Arsenal ile karşı karşıya gelecek.