Jürgen Klopp, Liverpool'daki görevinden istifa edecek mi? Menajeri iddialara yanıt verdi

Jürgen Klopp'un menajeri, Liverpool patronunun görevinden istifa edeceğine dair çıkan söylentilere açıklık getirdi.

Klopp'un menajeri istifa dedikodularını yalanladı

Takımdaki sorunların doğal olduğunu söyledi

Klopp'un kulübü sevdiğini de sözlerine ekledi

NE OLDU? Liverpool'un Premier Lig'de aldığı olumsuz sonuçların ardından, Klopp'un kulüpteki geleceğiyle ilgili bazı dedikodular ortaya atıldı ve Alman menajerin görevinden istifa edeceği öne sürüldü. Ancak Jürgen Klopp'un menajeri Marc Kosicke duruma elini attı ve iddiaları yalanladı.

NE SÖYLENDİ? Florian Plettenburg'a göre, Kosicke şunları söyledi: "Jürgen Klopp'un Liverpool'dan ayrılmaya niyetinin olmadığını söyleyebilirim. Kulüp sahipleri, geçtiğimiz sezonun yoğunluğu nedeniyle yeni dönemde ortaya çıkabilecek sorunların sezon başında farkındalardı."

"Sorumlu kişiler, Jürgen'i destekliyor ve onunla düzenli bir iletişimleri var. Jürgen ise kulübü, takımı ve taraftarları seviyor. Liverpool'daki konumunu ve başarısını korumaya kararlı. Sözleşmesini 2026'ya kadar boşuna uzatmadı."

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JURGEN KLOPP İÇİN SIRADA NE VAR? Alman menajer, Dünya Kupası'ndan önce Tottenham ve Southampton karşısında olumlu sonuçlar alıp Liverpool'u istikrara sokmak istiyor.