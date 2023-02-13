Jürgen Klopp, Liverpool'daki geleceği hakkında kesin kararını açıkladı: "Yüzde yüz eminim"

İdil Erin Tetik
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Jurgen Klopp 2022-23Getty
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Jürgen Klopp, Liverpool'dan ayrılmayacağını söyledi ve Kırmızıların başarısını yeniden canlandırmaya "yüzde yüz kararlı" olduğunu açıkladı.

  • Liverpool, PL'de 20 maçın ardından şu anda 10. sırada
  • Kırmızılar, Pazartesi akşamı Everton ile karşılaşacak
  • Klopp, Anfield'daki başarıyı yeniden inşa etmeye hazır

NE OLDU? Liverpool, Premier Lig'de oynadığı 20 maçın ardından sekiz galibiyet, beş beraberlik ve yedi mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor. Bu sezon yaşadıkları düşüş, Jürgen Klopp'un kulüpten ayrılacağı yönünde dedikodulara neden oldu. Ancak Alman menajerin hiçbir yere gitmeye niyeti yok.

NE SÖYLENDİ? Jürgen Klopp gazetecilere şunları söyledi: "İnsanların böyle düşünmelerini anlıyorum ama hiçbir yere gitmeyeceğim, gidemem. Çok fazla sorumluluğum var ve her şeyi yeniden düzene sokmak istiyorum."

"Zor bir dönemdem geçiyoruz. Bu zor zamanlarda kulübün çok özel olduğunu gösterebilmeliyiz. Burada kalmaya yüzde yüz kararlıyım. Kazanırsak başarının bir parçası gibi hissederim ama kaybedersek de sorumluluğu yüzde yüz alıyorum."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Jurgen Klopp Liverpool 2022Getty

Jurgen Klopp Liverpool 2022Getty

MP_Bellingham_dortmund vs Mount_chelsea(C)Getty Images

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