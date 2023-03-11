Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, yaz döneminden önce takımın transfer planları hakkında konuştu.

Liverpool hücum bölgesini güçlendirdi

Şimdi dikkatini orta sahaya çevirecek

Klopp transfer planları hakkında yeni bilgiler paylaştı

NE OLDU? Liverpool, Luis Diaz, Darwin Nunez ve Cody Gakpo ile forvet hattını yenilerken Jürgen Klopp hücum bölgesindeki yeni oluşumun Roberto Firmino, Mohamed Salah ve Roberto Firmino üçlüsünden daha farklı olacağını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Jürgen Klopp gazetecilere şunları söyledi: "Mane, Salah ve Firmino'yu kopyalamak mümkün değil. Çünkü onlar çok özeldi. Her şey çok iyi işledi. Hepsi yüzde 100 gücüyle oynuyordu."

"Neye ihtiyacımız olduğunu net olarak biliyoruz. Transfer yapmalıyız. Takıma yeni katılan oyunculara gelecek sezon için güveniyoruz. Bu çocuklar iyi çok şey yapacaklar. Ancak yazın transfer yapacağız."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty

(C)Getty Images

(C)Getty Images

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Premier Lig'de çıktığı 205 maçta 129 gol kaydeden Mohamed Salah, Liverpool tarihinin en skorer ismi oldu.

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