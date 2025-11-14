Jürgen Klopp imzayı atıp yeni görevini açıkladı: Yeniden çime çok yakın olmak harika!

Jürgen Klopp, Liverpool’dan ayrıldıktan bir buçuk yıl sonra yeniden futbol dünyasında aktif bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Alman teknik adam, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Magenta TV için yorumculuk yapacağını doğruladı. Klopp, sosyal medyada paylaşılan alaycı tonlu bir videoyla bu dönüşünü duyururken, teknik direktörlüğe geri döneceğine yönelik söylentileri ise bir kez daha net biçimde reddetti.

2024 yazında Liverpool’dan istifa ederek uzun süreli bir ara veren Klopp, o dönemden bu yana teknik direktörlük görevine dönmeyeceğini defalarca dile getirmişti. Ancak futbol sahnesinden tamamen uzak kalmayan başarılı çalıştırıcı, Ocak 2025’te Red Bull grubuna danışman olarak katılarak Global Futbol Direktörü unvanını aldı.

Ayrıca geçtiğimiz ay Almanya Futbol Ligi’nin (DFL) futbolun gelişimi için oluşturduğu uzmanlar kuruluna dahil oldu.

Klopp, tüm bu görevlerin ardından yeni rolünün ne olacağını net bir şekilde duyurdu. Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası boyunca turnuvayı Magenta TV ekranlarında yorumlayacak.

Yorumculuk için heyecanlı

Sosyal medyada yayınlanan videoda Klopp, stadyumda dolaşırken seslendirme yapıyor ve futbolun atmosferinin kendisini yeniden heyecanlandırdığını belirtiyor:

“Çoğunuz bunu her zaman daha iyi biliyordunuz ama ben gerçekten bunu kendim için hayal edemiyordum. Kenara geri dönmek mi? Hiçbir şeyi özlemiyorum. Hep böyle hissettim. Ama şimdi tekrar heyecanlanmaya başladım. Ayaklarımın altındaki çim, stadyumdaki atmosfer… Ve yine çok yakın olmak istiyorum.”

Videonun sonunda kameraya dönerek teknik direktörlüğe dönüş iddialarını açıkça yalanlıyor: “Oh? Hayır, yönetici olarak değil. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Magenta TV için yorumcu olacağım.”

Klopp, açıklamasının ardından Alman televizyon sunucusu Johannes B. Kerner ile görüntülü konuşma yaparken görülüyor ve şu sözlerle turnuva heyecanını paylaşıyor: “Merhaba Johannes. Ben varım! 11 Haziran’da Meksika’da görüşürüz! Harika bir cümle. Indiana Jones dışında muhtemelen kimse bunu söyleyemez.”

Videonun yanında yer alan açıklamada da benzer bir ifadeyle dönüşünü ima etti: “Ayaklarımızın altındaki çim, stadyum atmosferi… Çok yakında! Saha kenarına geri dönmek için sabırsızlanıyorum!”

Bu dönüş teknik direktörlük görevi olmasa da, Klopp’un futbola duyduğu bağlılığı bir kez daha ortaya koyuyor. 2026 Dünya Kupası’nda milyonların takip edeceği maçlara, Klopp’un karakteristik enerjisi ve futbol bilgisi eşlik edecek.