Jürgen Klopp, Darwin Nunez'in öz güveninin sarsıldığını itiraf etti: "Utanmıştı"

İdil Erin Tetik
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Darwin Nunez Liverpool Ajax 2022-23Getty
D. NúñezLiverpoolPremier LigJ. Klopp

Jürgen Klopp, Liverpool kariyerine durgun bir başlangıç yaptıktan sonra açılan Darwin Nunez'i övdü.

  • Nunez, Benfica'dan büyük bir para karşılığında Kırmızılara katıldı
  • Erken gördüğü kırmızı kartla karşı karşıya kaldı
  • Klopp bu kırmızı kartın oyuncunun öz güvenini sarstığını söylüyor

    NE OLDU? Uruguaylı forvet yaz transfer döneminde kulüp rekoru kırarak 85 milyon sterlin karşılığında Kırmızılara katıldı ancak Anfield'daki ilk maçında Crystal Palace karşısında kırmızı kart gördü. Yaşadığı aksiliğin ardından formunu yeniden yakalayan oyuncu, menajerinin övgüsünü kazandı.

    NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Jürgen Klopp şunları söyledi: "Darwin ülkesinden çıktıktan kısa bir süre sonra buraya geldi, İngilizce bilmiyordu. Yeni bir takıma geldi ve tabii ki ücreti yüzünden herkes yargıladı."

    "İyi başladı, City ve Fulham'a gol attı. Ardından kırmızı kart gördü ve utandı. Kendine güveni sarsıldı."

    "Çok sayıda pozisyon yakaladı. Onun için harika bir aydı."

    BÜYÜK RESİM: Gördüğü kırmızı kartın ardından Nunez intikam almak için geri döndü ve Liverpool ile çıktığı son dört maçta dört gol attı.

    ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Darwin Nunez red Liverpool Crystal Palace 2022-23Getty Images

Darwin Nunez Liverpool West Ham 2022-23Getty

Jurgen Klopp Liverpool 2022-23Getty

DARWIN NUNEZ İÇİN SIRADA NE VAR? Liverpool, 29 Ekim'de Leeds United'ı misafir edecek ve Darwin Nunez karşılaşmada gol atmayı umacak.

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