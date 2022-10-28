Jürgen Klopp, Darwin Nunez'in öz güveninin sarsıldığını itiraf etti: "Utanmıştı"

NE OLDU? Uruguaylı forvet yaz transfer döneminde kulüp rekoru kırarak 85 milyon sterlin karşılığında Kırmızılara katıldı ancak Anfield'daki ilk maçında Crystal Palace karşısında kırmızı kart gördü. Yaşadığı aksiliğin ardından formunu yeniden yakalayan oyuncu, menajerinin övgüsünü kazandı.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Jürgen Klopp şunları söyledi: "Darwin ülkesinden çıktıktan kısa bir süre sonra buraya geldi, İngilizce bilmiyordu. Yeni bir takıma geldi ve tabii ki ücreti yüzünden herkes yargıladı."

"İyi başladı, City ve Fulham'a gol attı. Ardından kırmızı kart gördü ve utandı. Kendine güveni sarsıldı."

"Çok sayıda pozisyon yakaladı. Onun için harika bir aydı."

BÜYÜK RESİM: Gördüğü kırmızı kartın ardından Nunez intikam almak için geri döndü ve Liverpool ile çıktığı son dört maçta dört gol attı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE: