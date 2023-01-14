Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp takımının 3-0 yenildiği Brighton maçının antrenörlük kariyerinin en kötü 90 dakikası olduğunu söyledi.

Yönettiği takımların daha kötü bir maçını hatırlamadığını belirten Alman futbol adamı, Brighton'ın çok kötü bir rakibe karşı çok iyi bir futbol oynayarak, oldukça rahat bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

"Takımımız maçın büyük bölümünde büyük oranda hüsrana uğradı. Brighton'ı tebrik etmemiz gerekiyor. Kötü bir rakibe karşı süper bir oyun oynadılar.

Bugün gerçekten iyi değildik ve buna benzer herhangi bir dönemimiz olduğunu hatırlamıyorum. Farklı dizilişlerle saha içine müdahale etmek istesek de bunu başaramadık.

Bunun benim sorumluluğum olduğunu biliyorum. İkinci yarı işleri düzeltmeye çalıştık ama açıkçası tamamen yanlış yoldaydık.

İşler Brighton için çok kolay göründü ve istedikleri her şeyi yapabildiler. Sadece Liverpool'da değil kariyerim boyunca bundan daha kötü bir maçım olduğunu hatırlamıyorum.

Çok kötü bir seviyedeyiz ve bu benim sorumluluğum"