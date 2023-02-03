Juügen Klopp, Chelsea'nin ocak ayında 320 milyon sterlin harcamasını "anlamadığını" itiraf ediyor.

NE OLDU? Liverpool'un Premier Lig'de cumartesi günü Wolves ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Jürgen Klopp'a, transfer döneminde Chelsea'nin sekiz yeni oyuncu için 320 milyon Sterlin'den fazla para harcaması soruldu.

NE SÖYLENDİ? Soruyu şaka yoluyla yanıtlayan Klopp, konuyla ilgili şunları söyledi: "Avukatım olmadan hiçbir şey söyleyemem! İşin o kısmını anlamıyorum. Ne kadar harcayabilirsiniz, ne kadar harcayamazsınız... Son iki transfer dönemi için bu büyük bir rakam. 'Bunu neden yaptılar?' diye sormayın. Çünkü getirdikleri oyuncuların hepsi gerçekten iyi futbolcular. Yani bu açıdan bakıldığında, yapabiliyorsanız tebrikler. Bunun nasıl mümkün olduğunu anlamıyorum ama nasıl olduğunu açıklamak bana düşmez. Sonuçta işe yarıyor. Umarım hepiniz tam olarak nasıl olduğunu biliyorsunuzdur ve sonra sorun olmaz!"

DAHA BÜYÜK RESİM: Liverpool gibi Chelsea de bu sezon zorluklarla mücadele ediyor ve şu anda Premier Lig'de 10. sırada yer alıyor. Klopp'un ekibi, Maviler'in bir basamak üzerinde yer alıyor.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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Getty

LIVERPOOL'U NE BEKLİYOR? Kırmızılar, Premier Lig'de cumartesi günü saat 18.00'de Wolves'a konuk olacak.