Jürgen Klopp, Almanya’nın ilk kadrosunda ‘devasa sürpriz’e sahip oldu

Jürgen Klopp, BILD ve Kicker'a göre Almanya Milli Takımı teknik direktörü olarak açıkladığı ilk kadroyla sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Bundesliga'ya yükselen Elversberg'den bir oyuncuyu kadroya çağırmayı planlıyor.

Söz konusu isim 23 yaşındaki sağ bek Felix Keidel. Keidel, geçen sezon Elversberg ile Bundesliga'ya yükseldi ve şu ana kadar en üst seviyede sadece üç maça çıktı.

Bu arada Bundesliga'ya yükselen Elversberg, bu sezon dostu düşmanı şaşırtmayı hemen başardı. Kulüp, Borussia Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen'i mağlup etti ve Bayern Münih'e karşı kıl payı kaybetti (1-2).

Keidel, Elversberg'in değişmez sağ beki konumunda. Transfermarkt'a göre değeri 1,2 milyon euro. Alman medyası, Klopp'un onu kadroya çağırmasını dev bir sürpriz olarak nitelendiriyor.

BILD ve Kicker ayrıca Denis Undav'ın kesin olarak Almanya kadrosunda yer almayacağını da öngörüyor. 2026 Dünya Kupası'nda üç gol atan forvet, fit olmasına rağmen kadroya alınmıyor.

Almanya, bu ayın sonunda Uluslar Ligi'nde sırasıyla Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.