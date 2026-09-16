Jürgen Klopp, Almanya’nın ilk kadrosunda “dev sürpriz”e imza attı

Jürgen Klopp, BILD ve Kicker'a göre Almanya Milli Takımı teknik direktörü olarak açıklayacağı ilk kadroyla sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Bundesliga'ya yükselen Elversberg'den bir oyuncuyu kadroya çağırmayı planlıyor.

Söz konusu isim, 23 yaşındaki sağ bek Felix Keidel. Geçen sezon Elversberg ile Bundesliga'ya yükselen oyuncu, şu ana kadar en üst seviyede yalnızca üç maça çıktı.

Bu arada Bundesliga'ya yükselen Elversberg, bu sezon doğrudan dostu düşmanı şaşırtmayı başardı. Kulüp, Borussia Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen'i yendi ve Bayern Münih'e de kıl payı 1-2 mağlup oldu.

Keidel, Elversberg'in değişmez sağ beki konumunda. Transfermarkt verilerine göre değeri 1,2 milyon euro. Alman medyası, Klopp'un onu kadroya çağırmasını dev bir sürpriz olarak nitelendiriyor.

BILD ve Kicker ayrıca Denis Undav'ın kesin olarak Almanya kadrosunda yer almayacağını da öngörüyor. 2026 Dünya Kupası'nda üç gol atan forvet, fit olmasına rağmen evde bırakılıyor.

Almanya, bu ayın sonunda Uluslar Ligi'nde sırasıyla Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.