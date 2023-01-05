Brezilyalı efsanenin açıklamaları, yenilir yutulur cinsten değil.

NE OLDU? Daha önce Lyon ve Marsilya'da çalışmış olan Garcia, beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo'yla Suudi Arabistan ekibinde bir araya geldi.

Juninho, egoist bir karakterin tüm zamanların en iyisiyle çalışma fırsatına bayılacağını ve Portekizli süperstara kendini sevdirmek için mümkün olan her şeyi yapacağını iddia ediyor.

Brezilyalı eski oyuncu, Fransız hocanın 37 yaşındaki forvete ayrıcalıklı muamele yapabileceğini de vurguluyor.

NE SÖYLEDİLER: Juninho, MaisFutebol'a Fransa'da birlikte çalıştıkları süre boyunca kafa tuttuğu renkli bir koç olan Garcia hakkında şunları söyledi:

“O, (Garcia) yoluna çıkan hiçbir şeyi yapmaya cesaret edemez, aksine o gerekirse Cristiano'ya kahvaltı bile hazırlar.

"Cristiano'nun arkadaşı olmaya, yakın olmaya çalışacak ve bunun için her şeyi yapacaktır. Cristiano Ronaldo ile arkadaş olmak onun için bir rüya olacak."

BÜYÜK RESİM: Juninho, Ligue 1 kulübünün sportif direktörü olarak çalıştığı dönemde Lyon'un patronu olan Garcia'ya için şunları ekledi:

"Rudi Garcia ile deneyimim korkunçtu. Futbol kariyerim boyunca tanıdığım en kötü karakter Garcia'ydı. Hiçbir şeye nasıl liderlik edeceğini bilmiyor.

"Başkalarına empoze ettiği korkuyla liderlik eder. Yalnızca gücü olan veya ilişkide yararlanabileceği insanlara saygı duyar.

"Rudi Garcia için takımın başarısı ve soyunma odasındaki atmosfer önemli değil. Önemli olan kriz anlarında bile ilgi odağı olması...

"Ancak tüm aşırı soğuk insanlar gibi o da kendisinden daha büyük olanları tanır ve bundan yararlanmaya çalışır. Yani menfaatçidir.

"Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en büyüklerinden biri, bir efsane ve Rudi bunu çok iyi biliyor."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

getty

al nassr twitter

AFP/Getty

SIRADA NE VAR? Ronaldo, Al-Nassr ile iki buçuk yıllık kazançlı bir sözleşme imzaladı. Haberlere göre kendisine yılda yaklaşık 173 milyon £ (209 milyon $) kazandıracak bir sözleşmeye imza attı.

Ve Arabistan'daki gösterişli bir lansmandan sonra, Manchester United'dan ayrılmadan önce İngiliz Futbol Federasyonu tarafından kendisine verilen iki maçlık cezanın ardından yeni takımıyla sahaya çıkacak.