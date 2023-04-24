Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Londra temsilcisi, genç teknik direktörü ikna turlarını sürdürüyor.

Newcastle United karşısında alınan ağır yenilginin ardından Antonio Conte’nin yerine göreve gelen geçici menajer Cristian Stellini ile yollarını ayıran Tottenham, teknik direktörlük koltuğuna Julian Nagelsmann’ı oturtmak için çalışmalara başladı. Bayern Münih’ten ayrıldıktan sonra Chelsea’nin teklifini reddeden Nagelsmann’ın ise bu görev için öncelikle ikna edilmesi gerekiyor.

İngiliz basınından The Independent’ta yer alan habere göre Nagelsmann yeni bir görevi kabul etmek için yaz aylarını beklemek istiyor ve takımı hakkında tek karar verici pozisyonunda bulunmayı arzuluyor.

Aynı senaryoyu yaşamak istemiyor

Bayern’de kulübün sportif direktörü ve yönetim kuruluyla anlaşmazlık yaşayan Nagelsmann’ın bu tutumunda kendisini bir kez daha benzer bir durumun için sokmak istememesi yatıyor.

Öte yandan Nagelsmann ile anlaşamayan Chelsea’nin ise rotasını Tottenham’ın eski teknik direktörü Mauricio Pochettino ile Burnley’yi Premier Lig’e çıkartan Vincent Kompany’ye yönelttiği biliniyor. Tottenham’ın ise Nagelsmann’ı ikna edememesi halinde Feyenoord ile Hollanda’da şampiyonluğa koşan Arne Slot için nabız yoklaması bekleniyor.