Julian Nagelsmann’ın sansasyonel bir geri dönüşe sıcak baktığı iddia ediliyor

Sky'ın haberine göre 39 yaşındaki teknik adam, RB Leipzig'de yeniden görev alma ihtimalini en azından tamamen dışlamıyor. Nagelsmann bir süredir, Saksonya ekibiyle beklentilerin altında bir sezon başlangıcı yapan ve şu anda Bundesliga tablosunda yalnızca dokuzuncu sırada yer alan Martin Demichelis'in olası halefi olarak gösteriliyor.

Kuzey Amerika'daki hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'nın ardından DFB, Nagelsmann ile Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinde yollarını ayırdı.

Julian Nagelsmann daha önce RB Leipzig'i ne zaman çalıştırdı?

Bu nedenle Leipzig'e dönüş, onun için aynı zamanda çok iyi tanıdığı bir görev yerine geri dönüş anlamına gelecek. Nagelsmann, 2019 ile 2021 yılları arasında Saksonya ekibini 95 resmi maçta çalıştırdı; kulübü Şampiyonlar Ligi yarı finaline ve lig ikinciliğine taşıdı.

DFB Direktörü Rudi Völler de kısa süre önce Bild'e yaptığı açıklamada, Nagelsmann'ın çok yakında yeniden üst düzey bir takımın başına geçeceğine inandığını söyledi: "Julian biraz nefes alacak, sakinleşecek. Ardından da çok hızlı şekilde yeniden mutlak üst düzey bir takımın başına geçecek, bundan hiç şüphem yok."

Gelecek maçlar RBL Bundesliga 12:30 SGE

Daha çarşamba günü Sport Bild, Nagelsmann'ın Leipzig'e olası dönüşüne ilişkin söylentileri asılsız olarak nitelendirmişti. Ancak bir gün sonra Sky bambaşka bir iddia ortaya attı. Buna göre Nagelsmann, Demichelis ile gerçekten yolların ayrılması halinde Leipzig'in değerlendirmelerinde ciddi biçimde yer alıyor. Özellikle RB Leipzig denetim kurulu başkanı ve Red Bull CEO'su Oliver Mintzlaff'ın, RB çevresinde hâlâ iyi bir itibara sahip olan Nagelsmann'ın destekçisi olduğu belirtiliyor. Ancak Leipzig'in, Nagelsmann'ı listesinde bulunduran tek kulüp olmadığı ifade ediliyor. Premier League'den de ilgi olduğu söyleniyor.

Tüm bu spekülasyonlara rağmen habere göre Leipzig yönetimi şimdilik Demichelis ile devam etmek istiyor. Nagelsmann'dan sonra Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini devralan Jürgen Klopp'un halefi olan Head of Soccer Roger Schmidt'in de kulüp içinde şimdilik sükûnet çağrısı yaptığı belirtiliyor.

Sportif direktör Marcel Schäfer de milli maç arasındayken Arjantinli teknik adama kamuoyu önünde destek verdi: "Yeniden oluşturulmuş bir takımın kendini bulması ve oyun işleyişini geliştirmesi zaman ister. Gerçek bu."

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Ancak Demichelis'in, yetkilileri kendi yoluna ikna etmek için muhtemelen çok fazla zamanı kalmadı. Ekim ayı, geleceğine dair önemli ipuçları verebilir. Arjantinli teknik adam daha çekici bir futbol oynatmaya çalışsa da son dönemde selefi Ole Werner'e yönelik eleştirilerden biri de tam olarak buydu. Aynı zamanda iletişim de işini zorlaştırıyor: Son derece uluslararası kadroda Demichelis ağırlıklı olarak Almanca ve İspanyolca konuşuyor, İngilizceyi ise çok az kullanıyor.

Demichelis, kulübün Werner ile sürpriz şekilde yollarını ayırmasının ardından Leipzig'in başına daha bu yaz geçmişti. Werner daha önce RB'yi yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı.

Uzun milli maç arasının ardından şimdi Demichelis ve Leipzig'i çok zorlu bir fikstür bekliyor: Önce Eintracht Frankfurt ve PSV Eindhoven karşısında sahada alınacak iki galibiyet şart, ardından ise deplasmanda FC Bayern ve Real Madrid karşısında mutlak üst düzey iki maç var.