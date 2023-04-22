Bayern Münih’ten ayrıldıktan sonra Chelsea’den teklif alan ancak kabul etmeyen genç teknik direktörün oldukça haklı bir gerekçesi var.

Premier Lig’de adeta kabus gibi bir sezon geçiren Chelsea’de teknik direktörlük görevine Graham Potter’ın ardından geçici olarak kulübün efsane ismi Frank Lampard otururken, gelecek sezona yönelik teknik direktör arayışları da sürüyor. Son olarak Mauricio Pochettino ile masaya oturan Londra ekibinin bir süre önce görüştüğü Julian Nagelsmann’dan olumsuz yanıt almasının gerekçeleri ise ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Sky Sports’tan Melissa Reddy’nin aktardığı bilgiye göre Nagelsmann, Chelsea yönetiminin yapısından memnun olmadığı ve yönetimin karar mekanizmasının doğru çalışmadığını düşündüğü için İngiliz ekibini geri çevirdi.

Chelsea'de rota Pochettino

Chelsea’de başarılı olabileceğini düşünmeyen Nagelsmann’dan olumsuz yanıt alan başkan Todd Boehly ise sonrasında Pochettino ile görüştü.

Chelsea’nin Roman Abramovich’in ardından yeni yönetim kuruluyla bir karmaşa içinde olduğunu düşünen ve yeni yönetimin ilk yıllarında sahip olduğu kusurları gören Nagelsmann, son olarak alınan kötü sonuçların ardından Bayern Münih’ten ayrılmıştı. Daha önce Hoffenheim ve Leipzig’i de çalıştıran genç teknik direktörün bir sonraki takımı merakla bekleniyor.