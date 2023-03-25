Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'ten kovulma nedeni, kız arkadaşı Lena Wurzenberger mi? "Oyuncular korkuyorlardı!"

Ethem Sündük
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Lena Wurzenberger Julian Nagelsmann BayernGetty/GOAL
J. NagelsmannBayern Münih

Münih'te uzun vadeli planların önemli bir parçası olan Alman hocanın, takımdan gönderilme nedenleri ortaya çıkıyor.

NE OLDU? Lena Wurzenberger, Nagelsmann ile çıkmaya başladığı ilk anda sosyal medyadan Bayern Münih'i takip etmeyi bırakarak kulüpten tamamen ayrıldı.

Ve Nagelsmann'ın görevinden ayrılmasından sonra, takımda bazı problemlerin olduğu ortaya çıktı ve hocalarının gazeteci olan kız arkadaşı nedeniyle kulüpte güven sorunları olduğu iddia edildi.

NE SÖYLEDİLER: Bayern ve Almanya'nın eski defans oyuncusu Markus Babbel, Blick'e şunları söyledi:

"Nagelsmann'ın bir BILD muhabiriyle ilişkisinin olmasının, soyunma odasında büyük bir sorun olduğunu biliyorum.

"Onunla birlikte olması hiç iyi olmadı. Kız arkadaşı, Bayern için büyük bir sorun oluyordu.

"Güven eksikliği vardı, çünkü bazı oyuncular artık ne düşündüklerini iletemiyorlardı, çünkü her şeyin gazetelerde çıkmasından korkuyorlardı."

BÜYÜK RESİM: Nagelsmann, Bundesliga'da Borussia Dortmund'un bir puan gerisinde ikinci sırada olan Bayern tarafından bu hafta görevinden alındı.

Milli aradan sonra ilk maçlarını Dortmund'a karşı oynayacaklar ve takımın başında yeni hocaları Thomas Tuchel olacak.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Julian Nagelsmann BayernGettyLena Wurzenberger Julian NagelsmannGetty / TwitterThomas Tuchel Chelsea HIC 16:9Getty

BİLİYOR MUSUN? Nagelsmann, Wurzenberger ile ilişkisi olduğu ortaya çıktıktan sonra eski eşi Verena ile 15 yıllık ilişkisini noktalamıştı.

Bayern'den kovulduğu haberi kendisine ulaştığında ise 30 yaşındaki kız arkadaşıyla Avusturya'da kayak yapıyordu.

Have Bayern made the right decision replacing Julian Nagelsmann with Thomas Tuchel?

5926 Oylar

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Sonuçlar yakında paylaşılacak.

Have Bayern made the right decision replacing Julian Nagelsmann with Thomas Tuchel?

  • 31%Yes - it's the right call, Tuchel is a world-class manager
  • 69%No - it's the wrong decision, there was no need to sack Nagelsmann
5926 Oylar

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