Münih'te uzun vadeli planların önemli bir parçası olan Alman hocanın, takımdan gönderilme nedenleri ortaya çıkıyor.

NE OLDU? Lena Wurzenberger, Nagelsmann ile çıkmaya başladığı ilk anda sosyal medyadan Bayern Münih'i takip etmeyi bırakarak kulüpten tamamen ayrıldı.

Ve Nagelsmann'ın görevinden ayrılmasından sonra, takımda bazı problemlerin olduğu ortaya çıktı ve hocalarının gazeteci olan kız arkadaşı nedeniyle kulüpte güven sorunları olduğu iddia edildi.

NE SÖYLEDİLER: Bayern ve Almanya'nın eski defans oyuncusu Markus Babbel, Blick'e şunları söyledi:

"Nagelsmann'ın bir BILD muhabiriyle ilişkisinin olmasının, soyunma odasında büyük bir sorun olduğunu biliyorum.

"Onunla birlikte olması hiç iyi olmadı. Kız arkadaşı, Bayern için büyük bir sorun oluyordu.

"Güven eksikliği vardı, çünkü bazı oyuncular artık ne düşündüklerini iletemiyorlardı, çünkü her şeyin gazetelerde çıkmasından korkuyorlardı."

BÜYÜK RESİM: Nagelsmann, Bundesliga'da Borussia Dortmund'un bir puan gerisinde ikinci sırada olan Bayern tarafından bu hafta görevinden alındı.

Milli aradan sonra ilk maçlarını Dortmund'a karşı oynayacaklar ve takımın başında yeni hocaları Thomas Tuchel olacak.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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BİLİYOR MUSUN? Nagelsmann, Wurzenberger ile ilişkisi olduğu ortaya çıktıktan sonra eski eşi Verena ile 15 yıllık ilişkisini noktalamıştı.

Bayern'den kovulduğu haberi kendisine ulaştığında ise 30 yaşındaki kız arkadaşıyla Avusturya'da kayak yapıyordu.