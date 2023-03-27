Genç hocayı takımın başına geçirirken uzun vadeli planlar yapan Alman devinin hayalleri yıkıldı.

NE OLDU? BILD'e göre Bayern Münih’ten kovulan Julian Nagelsmann, soyunma odasını ikiye böldü.

Bir grup; genç hocanın takımdan acilen gönderilmesini isterken diğer taraf ise Alman hocanın yanında yer aldı.

Ve Kulüp, geçen hafta son kararını vererek Nagelsmann ile yollarını ayırma kararı aldı.

Alman devi, eski hocasını gönderdikten çok kısa bir süre sonra, daha önce Bundesliga’da Borussia Dortmund’u da çalıştırmış olan Thomas Tuchel’i takımın başına geçirdi.

BÜYÜK RESİM: Manuel Neuer, Sven Ulreich, Serge Gnabry, Leroy Sane, Jamal Musiala, Joao Cancelo ve Sadio Mane, Nagelsmann’ın karşısında yer alan grubun önde gelen temsilcileriydi.

Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano ve Benjamin Pavard gibi oyuncular ise 35 yaşındaki hocanın takımda kalmasını istiyordu.

Özellikle Manuel Neuer, Joao Cancelo ve Sadio Mane gibi yıldızların, Alman menajerin kovulması için baskı yaptıkları iddia ediliyor.

VE DAHA FAZLASI: Menajerin görevden alınma gerekçesi, çok büyük ihtimalle son 10 maçında sadece beş kez kazanan Bayern'in Bundesliga'daki kötü formundan kaynaklanıyor.

Nagelsmann'a, kısa süre önce görevden alınan Tottenham patronu Antonio Conte'nin yerini alması için teklif geldiği de iddia ediliyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

(C)Getty Images

(C)Getty Images

BAYERN MÜNİH İÇİN SIRADA NE VAR? Tuchel'in ilk sınavı, 1 Nisan'da Bundesliga’da eski kulübü Borussia Dortmund'a karşı olacak.