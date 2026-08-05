Basında yer alan haberler, Türk kulübü Galatasaray'ın yıldızı Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in içinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde İspanyol kulübü Atletico Madrid'e teklif edildiğini ortaya koydu. Bu adım, oyuncunun "Rojiblancos" formasını giyme konusundaki güçlü isteğini yansıtıyor.

"Mundo Deportivo" sitesinin haberine göre, aracılar, Avrupa futbolunun günümüzdeki en dikkat çekici forvetlerinden birini kadroya katmak amacıyla 27 yaşındaki Osimhen'in hizmetlerini 75 milyon euro karşılığında Atletico Madrid yönetimine sundu.

Habere göre Osimhen, "Wanda Metropolitano" stadında oynama hayalini gerçekleştirmek için yıllık maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu gösterdi.

Nijeryalı forvet, Türkiye'de ilk yirmi yıl boyunca yabancı yerleşiklere tanınan vergi muafiyetinden yararlanarak Galatasaray'da halihazırda yüksek bir maaş alıyor. Bu durum, net gelirini gözle görülür şekilde artırıyor.

Osimhen'in Türk kulübüyle sözleşmesi 2029 yazına kadar sürüyor.

Bu adım, oyuncunun teknik direktör Diego Simeone'ye duyduğu açık hayranlığı da teyit ediyor. Osimhen, geçtiğimiz ocak ayında takımının Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşmasının ardından Arjantinli teknik adamı övmüş ve şöyle demişti: "Ona hayranım, teknik direktörlerini her zaman sevmişimdir. Onunla iki kez karşılaştım. Hücum odaklı bir oyun anlayışıyla oynuyorlar ve net bir kimlikleri var."

Sözlerine şöyle devam etmişti: "Teknik direktör uzun yıllardır burada, bu yüzden oyuncular onun oyun anlayışına alışmış durumda. Oynadığımız maçtan çok etkilendim, çünkü Atletico dünyanın en iyi takımlarından biri ve onlarla berabere kalmak doğru yolda olduğunuzu gösteriyor."

Oyuncunun açık isteğine rağmen Atletico Madrid, şu an bu büyüklükte bir transferi tamamlamak için gereken mali likiditenin bulunmaması nedeniyle sunulan teklifi reddetti.

Kulübe yakın kaynaklar, Osimhen'in üstlenebileceği teknik rolün, halihazırda Arjantinli Julian Alvarez'in oynadığı rolün aynısı olduğunu açıkladı.

"Rojiblancos" yönetimi Alvarez'e tamamen sahip çıkıyor ve onu satmayı düşünmüyor. Bu da Nijeryalı yıldızla anlaşma seçeneğinin göz ardı edilmesinin bir başka nedeniydi.

Osimhen'in teklif edilmesi yalnızca Atletico Madrid ile sınırlı kalmadı; haberlerde oyuncunun ayrıca İspanyol kulübü Barcelona ile İngiliz kulüpleri Arsenal ve Tottenham'a da teklif edildiği belirtildi.

Tottenham, 55 milyon euroyu aşan resmi bir teklif sundu; ancak Galatasaray yönetimi, forvetinden vazgeçmek için 75 milyon euro almak yönündeki mali beklentilerini karşılamadığı için bu teklifi reddetti.