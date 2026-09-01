Julian Alvarez, nihai kararını Atletico Madrid'e bildirdi

Arjantinli forvet Julian Alvarez, devam eden yaz transfer döneminde Atletico Madrid ile geleceğini netleştirdi.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Alvarez, sportif direktör Mateu Alemany'ye Atletico Madrid ile devam etme kararını bildirerek geleceğini netleştirdi ve böylece Barcelona'ya gitme ihtimaline dair tartışmaların üzerine, en azından önümüzdeki kış transfer dönemine kadar, bir çizgi çekmiş oldu.

Julian Alvarez, bugün salı günü Atletico ile normal şekilde antrenman yaparak, son günlerde kendisini takip eden isyan iddialarını yalanladı.

Gazete, Julian Alvarez destanının sona erdiğini belirterek, Atletico Madrid'in oyuncunun Barcelona'ya gitmesine izin vermeyi reddeden kararlı tutumu karşısında, Arjantinli forvetin Metropolitano Stadı'nda kalacağını ifade etti.



Yaz transfer dönemi boyunca, başta Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'in güçlü ilgisi olmak üzere birçok teklif almasına rağmen, Arjantin milli takım oyuncusu Atletico Madrid ile devam etme kararı aldı.

Bununla birlikte, bu kararın, adının anıldığı diğer takımlardan herhangi birine katılmak için artık motivasyonu kalmayan oyuncunun, ileriki transfer dönemlerinde Barcelona'ya transfer olma arayışı isteğinden kaynaklanması muhtemel.



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