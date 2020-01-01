Jürgen Klopp: Kim daha fazlasını isteyebilir ki?

Jürgen Klopp, Federasyon Kupası'nda Everton'a karşı aldığı galibiyet sonrası oyuncularından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İngiltere Federasyon Kupası üçüncü tur maçında konuk ettiği 'ı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın tek golü 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Curtis Jones'tan geldi.

Jürgen Klopp, sahaya genç oyuncularla kurulu bir takımla çıkarken, maç sonu BBC Sport'a verdiği demeçte oyuncularının performansından dolayı yaşadığı gururu paylaştı:

"Oldukça cesur futbol oynadılar. Hem genç hem de tecrübeli oyuncularım inanılmaz bir performans ortaya koydu. Adam Lallana harika bir maç çıkardı. Joe Gomez, belki de hayatında ilk kez tüm savunmayı organize etti. Jones ise sansasyonel oynadı ve sansasyonel bir de gol attı. Kim daha fazlasını isteyebilir ki? Aslında bu gece istediğim tek şey bir beraberlikti. Riskli tercihlerdi ancak karşılığını aldık."

Yoğun fikstür altında karşılaşmalarını birer birer kazanmaya devam eden Liverpool, Premier Lig'de bir sonraki maçına deplasmanına çıkacak.