Jürgen Klopp: İstanbul bizim şehrimiz

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Süper Kupa zaferinin ardından ‘İstanbul bizim şehrimiz’ dedi.

Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Süper Kupa zaferinin ardından ‘İstanbul bizim şehrimiz’ dedi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Jürgen Klopp, “Burası bizim şehrimiz, atmosfer harikaydı. İstanbul'a teşekkür etmek istiyorum. Adrian bu gece hayatımızı kurtardı, inanılmaz bir hikaye yazdı. Gerçekten harikaydı. İki hafta önce kendisine böyle bir hikaye yazacağını söyleseydik, büyük ihtimalle inanmazdı” diye konuştu.

Milner: İstanbul ve Liverpool birbirine çok yakışıyor

Liverpool’un tecrübeli ismi James Milner da Liverpool ve İstanbul’un birbirlerine çok yakıştığını söylerken, “Maça fena başlamadık ancak ikinci yarı daha iyiydik. Karakterimizi ortaya koyduk ve zor şartlar altında kazanmayı bildik. İstanbul ve Liverpool birbirine çok yakışıyor.” ifadelerini kullandı.