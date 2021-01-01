Jürgen Klopp, Gomez ve Van Dijk için kötü haberi verdi

Alman menajer, Joe Gomez ve Virgil van Dijk'ın bu yaz düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na yetişme ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı.

Merseyside ekibinin stoper ikilisi, ekim ve kasım aylarından beri sakatlıkları sebebiyle forma giyemiyor. Alman menajer, iki oyuncunun da büyük ihtimalle yazın gerçekleşecek turnuva için hazır olmayacağını söyledi.

Her iki oyuncu da yakın zamanda Liverpool ile antrenmanlara başlayacak olsa da Avrupa Futbol Şampiyonası'na yetişmeleri hiç kolay görünmüyor.

Jürgen Klopp ne söyledi?

Wolverhampton maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Alman menajer, Joe Gomez ve Van Dijk'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'na yetişmesinin zor olduğunu şu sözlerle vurguladı:

“Bu benim kararım değil, ancak dürüst olmak gerekirse şu anda sahip olduğum bilgiler, bunun olası olmayacağı yönünde.

Gitmelerine izin vermediğimden değil, zaten bunu yapmak zorunda kalmak istemiyorum. Sakatlıklarının boyutu yüzünden.

Hepimiz sezon öncesi bizimle başlamaya hazır olacaklarını umuyoruz, hepimizin umduğu şey bu. Joel Matip için de durum hemen hemen aynı. Bunlar gerçekten ciddi sakatlıklar. Mesele hangi rekabette, hangi yarışmada oynadıklarını konuşmak değil.

Olumlu sürprizlere her zaman açığım. Birdenbire antrenmanda ortaya çıktılar. Kimse bana bunu söylememişti. İkisi, hâlâ Joel Matip'ten daha iyi görünüyor.

Joe Gomez koşmuyor, Virgil zaten koşulara başladı ama bu gerçekten zor bir şey.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamaya hazır olmak için ne zaman dönmen gerekiyor? Bir hafta önce? Turnuvanın başladığı gün? Bilmiyorum. Belki ihtiyacını anlıyorum ama bu kararı biz veremiyoruz ve yapmayacağız. Uygun olduklarında forma giyecekler."

Ne kadar zamandır sahadan uzaklar?

Van Dijk, 17 Ekim'de Merseyside derbisinde Everton kalecisi Jordan Pickford'ın müdahalesiyle sakatlandıktan sonra hiç forma giyemedi.

Joe Gomez ise 11 Kasım'da İngiltere Milli Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde, milli takım antrenmanında sakatlandı ve formasından uzun süre uzak kaldı.

Covid-19 salgını sebebiyle geçen yıl iptal edilen organizasyon, bu yaz 11 Haziran'da başlayacak ve 11 Temmuz'a kadar sürecek. Avrupa genelinde 12 stadyumda oynanacak turnuvanın tüm detayları ise henüz belli olmadı.

Taraftarların 12 Mayıs'ta stadyuma döneceği İngiltere'nin, turnuvaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğuna dair söylentiler var fakat UEFA, başlangıçtaki plana sadık kalacağına dair bir açıklama yaptı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ev sahipiği yapacak şehirler şu şekilde: Amsterdam, Bakü, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow, Londra, Münih, Roma ve St Petersburg.