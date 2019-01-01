Jürgen Klopp: Fransız bir oyuncu istiyoruz ama çok pahalı
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Liverpool menajeri Jürgen Klopp, transfer gündemine ilişkin Canal +'nın sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz dönemde Kylian Mbappe, Antoine Griezmann ve Paul Pogba'nın adının Liverpool ile anılması hakkında konuşan Klopp, şu ifadeleri kullandı:
"Mbappe, PSG'de oynuyor. Griezmann, Barcelona'da oynamayı seçti. Biz Fransız bir oyuncuya sahip olmak istiyoruz ama bazı futbolcular bizim için çok pahalı."
Premier Lig'de yoluna namağlup lider devam eden Liverpool'un kadrosunda hiçbir Fransız futbolcu bulunmuyor.