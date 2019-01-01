Premier Lig

Jürgen Klopp: Fransız bir oyuncu istiyoruz ama çok pahalı

Son güncelleme
Yorum()
Getty
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Fransız bir yıldızı transfer etmek istediklerini ama çok pahalı olduğunu söyledi.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, transfer gündemine ilişkin Canal +'nın sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz dönemde Kylian Mbappe, Antoine Griezmann ve Paul Pogba'nın adının Liverpool ile anılması hakkında konuşan Klopp, şu ifadeleri kullandı:

"Mbappe, PSG'de oynuyor. Griezmann, Barcelona'da oynamayı seçti. Biz Fransız bir oyuncuya sahip olmak istiyoruz ama bazı futbolcular bizim için çok pahalı."

Editörün Seçtikleri

Premier Lig'de yoluna namağlup lider devam eden Liverpool'un kadrosunda hiçbir Fransız futbolcu bulunmuyor.

Kapat