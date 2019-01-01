Jürgen Klopp: Chelsea bana Dortmund'u hatırlatıyor
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Premier Lig'de haftanın maçı Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak. Zorlu maç öncesinde Liverpool menajeri Jürgen Klopp bir basın toplantısı düzenledi.
Alman teknik direktör, Chelsea'nin genç oyunculardan kurulu bir takım olduğunu vurgularken, Chelsea'nin kendisine eski takımı Borussia Dortmund'u hatırlattığını söyledi.
"Chelsea çok heyecan verici bir takım," diyen Klopp, "Bana biraz şampiyon yaptığım Dortmund takımını hatırlatıyor. Oyuncularım çok gençti. Hatta şu anda Chelsea'de oynayanlardan bile daha gençlerdi. İnsanlar sürekli bu yaşta nasıl oynuyorlar diye soruyorlar. Oynuyorlar, çünkü iyi futbolcular. Sadece genç oldukları için oynamıyorlar" şeklinde konuştu.