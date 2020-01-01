Jürgen Klopp: Bizi şampiyon ilan etmeliler

Premier Lig lideri Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp şampiyon ilan edilmeleri gerektiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin kaldığı yerden oynanmasına karar verilen İngiltere Premier Lig’de Teknik Direktörü Jürgen Klopp, sezonun oynanmaması durumunda kendilerinin şampiyon ilan edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Klopp sezonun kendilerinin şampiyonluğu ile tescil edilmesi gerektiğini belirtirken, “Sezonun iptal edilmesini isteyen insanlar olduğunu duyuyorum. Ligin %76’sı oynanmış ve siz bunu silmek mi istiyorsunuz? Bence bu adaletsiz olur. İç saha tablosunda lideriz, deplasman tablosunda lideriz. Bizim şampiyon ilan edilmemiz gereken bir sezon bu” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının yarattığı krizle ilgili konuşan 52 yaşındaki teknik direktör, “Şu an krizle ilgilenmek en önemli şey ancak bu bazı şeylerin de hiç önemi yok demek değil. Hayatta şampiyon olamamaktan da kötü şeyler var, birçok insanın problemleri var. İnsanlar ölüyor, biz de her şeye hazır olmalıyız” şeklinde konuştu.

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Premier Lig kulüplerinin video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan resmi açıklamada, 19 Mayıs Salı gününden itibaren küçük gruplar halinde idmanlara başlanacağı duyuruldu.