Jürgen Klopp, Bale ve Coutinho'ya kapıları kapattı

Liverpool'un Alman çalıştırıcısı, iki flaş transfer iddiasını birden yalanladı.

Philippe Coutinho ve Gareth Bale'in ile 'den her an ayrılması bekleniyor.

İki yıldız isimle adı anılan kulüplerden olan 'un teknik patronu Jürgen Klopp, verdiği demeçlerle transfer dedikodularını yalanladı.

Takımıyla beraber hazırılık kampında bulunan Alman çalıştırıcı, Sky Sports'a verdiği demeçlerde Gareth Bale ile ilgilenmediklerini ifade etti.

"Gareth Bale, Real Madrid'in oyuncusu" diyen Klopp, "Ayrılmak isterse çok yüksek bir meblağ ve maaş karşılığında olacaktır" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Gareth harika bir oyuncu ama sizin bir takım kurmanız gerek. Takım en iyi bireysel yeteneklerin olduğu yer değil, bir arada en iyi çalışan oyuncuların olduğu yerdir"

Takımından ayrılacağı yönünde haberler durmak bilmeyen bir başka isim olan Coutinho hakkında da açıklamalarda bulunan Klopp, ekonomik sebepleri öne sürerek bu transfere de onay vermediğini anlattı.

ESPN'e verdiği röportajda Brezilyalı oyuncu üzerine konuşan Alman teknik direktör, "Coutinho gittiği her takıma katkı sağlayacak bir oyuncu" cümlesini kullandı.

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Finansal koşulları dile getiren Klopp, "Philippe harika bir oyuncu ve onu çok seviyorum ancak transferi için çok büyük bir harcama yapmak gerekiyor. Ne yazık ki bu sezon bizim için harcama dönemi değil" ifadeleriyle Brezilyalı yıldızla ilgilenmediklerini belirtti.

Philippe Coutinho yaz aylarında ülkesi ile Copa America'da zafere ulaşmıştı.